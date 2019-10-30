30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Final bölümüyle hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Game of Thrones efsanesi, başka bir proje ile devam ediyor!
Tüm dünyada milyonlarca seveni olan dizinin yenisi geliyor! yapımcı firma HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı.
House Of The Dragon ismi verilen yapım Game of Thrones evreninin 300 yıl öncesini konu alacak.
Türkçe karşılığı "Ejderha'nın Evi" olan House Of The Dragon, Targaryen ailesini konu alacak.
ATEŞ VE KAN'DAN UYARLANACAK
Targaryen ailesinin ortaya çıkışını ve güçten düşüşünü anlatması beklenen dizinin senaryosunun, Game of Thrones (Taht Savaşları) kitabının yazarı George R.R. Martin'in Fire & Blood (Ateş ve Kan) adındaki kitabından uyarlanacak.
Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin ayrıca dizinin yapımcıları arasında da yer alacak. House of the Dragon dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.
Game of Thrones dizisindeki "Battle of the Bastards" bölümünün yönetmenliğini yaparak Emmy kazanan Miguel Sapochnik, yeni projenin de yönetmenliğini üstlenecek.
Dizinin vizyon tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yok ancak House Of The Dragon'ın en erken 2021 yılında yayında olması bekleniyor.
NAOMİ WATTS'LI PROJE İPTAL EDİLDİ
ABD basınında yer alan haberlere göre Game of Thrones hikâyesinden 5000 yıl öncesindeki yaşananları konu alan ve Oscar adaylığı bulunan oyuncu Naomi Watts'ın da kadrosunda bulunduğu The Long Night adlı dizi projesinin iptal edildiği duyurulmuştu.
NETFLIX'E RAKİP OLACAK
Genellikle anlaşmalı kanallarda yayınlanan HBO, HBO Max adlı yeni platformuyla Netflix ve Hulu gibi içerik üreticilerine rakip olmaya hazırlanıyor. Projenin ise 2020 yılının bahar aylarında hayata geçmesi bekleniyor.
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