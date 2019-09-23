23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yıl 71'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Amy Poehler ve Catherine O'Hara'nın sunuculuğunu üstlendiği gece, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Emmy Ödülleri'ne tartışma yaratan bir sezon ile hayranlarına veda eden Game of Thrones ile Chernobyl dizileri damga vurdu.
Toplamda 12 ödülle evine dönen fenomen dizinin Tyrion Lannister'ı Peter Dinklage, drama dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. BBC'de yayımlanan Killing Eve dizisinin başrol oyuncusu Jodie Comer, drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. 26 Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nde geçen felaketi konu alan Chernobly dizisi ise geceden 10 ödül ile ayrıldı. Komedi kategorisinin kazananı ise The Marvelous Mrs. Maisel oldu. Fenomen dizi gecede 8 ödüle layık görüldü.
Fleabag oyuncusu Phoebe Waller-Bridge, sekiz kez aynı ödülü kazanan Louis-Dreyfus'u geçerek En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü’nü kazandı. Bridge konuşmasında, "Hayır! Aman Tanrım, hayır! Teşekkürler! Oyunculuğu çok zor ve acılı buldum hep. Ama buna değdi. Yıllardır izlediğim ve güldüğüm bu inanılmaz oyuncularla birlikte aday gösterildiğim için teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük" dedi. İşte 2019 Emmy Ödülleri'nde kazananlar...
EN İYİ DRAMA
KAZANAN
Game of Thrones
DİĞER ADAYLAR
Better Call Saul
Bodyguard
Killing Eve
Ozark
Pose
Succession
This Is Us
EN İYİ KOMEDİ
KAZANAN
Fleabag
DİĞER ADAYLAR
Barry
Russian Doll
Schitt’s Creek
The Good Place
The Marvelous Mrs. Maisel
Veep
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