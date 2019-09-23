Fleabag oyuncusu Phoebe Waller-Bridge, sekiz kez aynı ödülü kazanan Louis-Dreyfus'u geçerek En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü’nü kazandı. Bridge konuşmasında, "Hayır! Aman Tanrım, hayır! Teşekkürler! Oyunculuğu çok zor ve acılı buldum hep. Ama buna değdi. Yıllardır izlediğim ve güldüğüm bu inanılmaz oyuncularla birlikte aday gösterildiğim için teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük" dedi. İşte 2019 Emmy Ödülleri'nde kazananlar...