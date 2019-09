Game of Thrones, Yüzüklerin Efendisi dışında kariyerine pek çok kaliteli yapım sığdıran İngiliz aktör Sean Bean, oynadığı karakterlerin ölmesine isyan etti.

İngiliz The Sun'a konuşan 60 yaşındaki aktör, “Karakterimin öleceğini herkes tahmin edebiliyor, çünkü projede ben varım” dedi.

Bazı yapımları karakterlerinin ölmesi gerekçesiyle reddettiğini de açıklayan Bean, "Beni öldürmeyin" diyerek esprili bir kampanya başlattı.

Öte yandan Douglas Bennett'in BBC One için çektiği mini dizi World on Fire'da yer alacak oyuncu, karakteri ölmeyeceği için mutlu olduğunu belirtti.

23 KARAKTERDE ÖLDÜRÜLDÜ

35 yıldır oyunculuk yapan ve bu zamana kadar 90’dan fazla yapımda rol alan Sean Bean, canlandırdığı 23 karakter senaryo gereği öldürüldü.

Bean'in sosyal medyada en tepki çeken ve üzen ölümleri Game of Thrones ve Yüzüklerin Efendisi'nde yaşandı. 8 sezonluk Game of Thrones'da Stark Ailesi'nin babası Ned Stark'ı canlandıran Bean, ilk sezon sonunda ölüme mahkum edildi. Yüzüklerin Efendisi serisinde Boramir'i canlandıran aktör, daha serinin ilk filminde ok ile vurularak ölüm ile yüzleşmek zorunda kaldı.

Sean Bean'nin 1986 yapımı Caravaggio'da boğazı kesildi, ünlü aktör 1989 yapımı War Requiem'de bıçaklandı, Equilibrium'da yüzünden ateşli silahla vuruldu.

Oyuncu ayrıca The Field, Lorna Doone, Patriot Games, Clarissa, Scarlett, Golden Eye, Airborne, Essex Boys, Dont' Say a Word, Henry VIII, The Island, The Hitcher, Outlaw, Red Riding, Black Death ve Cash yapımlarında öldü.

Sean Bean'in film ve dizilerde erken ölümü 2014 yılında sosyal medya kampanyasının başlamasına sebep olmuştu.