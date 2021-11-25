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Yeni Ford Ranger tanıtıldı - haberler

Artık daha fazla Amerikalı! Ford Ranger yeni yüze kavuştu

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Avrupa pazarındaki pick-up modeli Ranger'i yeniledi. Markanın Kuzey Amerika'da satılan büyük boy pick-upları ile benzer bir tasarıma kavuşan yeni Ranger, Volkswagen ve Ford'un 2 yıl önce yaptıkları anlaşma kapsamında geliştirilen ikinci model oldu. Yeni neslinde güç seçenekleri arasına 3 litrelik V6 dizel motor ekleyen Ranger, önümüzdeki dönemde ise elektrikli bir alternatif ile de satışa sunulacak. Yeni Ranger'in Avrupa'da 2022 sonunda satışa sunulması bekleniyor

25.11.2021 - 10:47 | Güncelleme: OTOMOBİL
HABERTURK.COM

  • Ford, Volkswagen işbirliğinde geliştirdiği ikinci modeli olan yeni Ranger'ı tanıttı. 

     

  • ABD'li üreticinin orta boy pick-up modeli, markanın Kuzey Amerika pazarında satılan F150 pick-up ile benzer bir tasarıma kavuştu.

  • Güç seçenekleri arasına 3.0 litre V6 dizel motor ekleyen yeni Ranger'in, önümüzdeki dönemde elektrikle çalışan bir alternatifinin de olması bekleniyor. 

  • V6 motor seçeneğine sahip versiyonun bugüne kadar üretilmiş en güçlü Ranger olması bekleniyor.

  • Ranger'in nesil değişimi ile birlikte 2.0 litre dizel motorlarını ise koruduğu belirtiliyor. Öte yandan, 2.3 litre benzinli EcoBoost motor seçeneği de seride yer alacak.

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