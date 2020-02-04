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Sosyal medya ve özellikle akıllı telefonların yeni iletişim dili haline gelen emojilere yenileri eklendi. Unicode Konsorsiyumu, 2020'de kullanıma sunulacak olan 117 yeni emojiyi onayladı.

Cinsiyet eşitliği temalı emojiler, ilk olarak 2008 yılında iPhone’lara gelmişti. Bu emojiler 2012 yılında da Android platformu için yayınlanmıştı.

Unicode’un 29 Ocak 2020’de onayladığı Emoji 13 versiyonu ile farklı cinsiyetler için geliştirilen emojilere de transeksüel bayrağı, smokinli kadın, duvaklı/gelinlikli erkek, biberonla bebek besleyen erkek gibi yeni emojiler eklenmiş oldu.

İŞTE BU YILIN EMOJİLERİ

Farklı kültür, inanış ve cinsiyet eşitliği temalarına odaklanan yeni emoji listesinde bulunan ninja, anatomik kalp, akciğer, miğfer, mezar taşı, fare kapanı, bizon, mamut, kunduz, kara kedi, kutup ayısı, soyu tükenen kuş türü dodo, hamam böceği, dolmalık biber, lavaş ekmeği, pinyata, sihirli değnek, sandalet, dikiş iğnesi, tornavida, testere, asansör gibi farklı emoji karakterleri dikkat çekiyor.

117 yeni sembolün yer aldığı Emoji 13 versiyonu, platformuna göre farklılaşmakla birlikte bu yılın Mart ayında kullanıcılara sunulacak.