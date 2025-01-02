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        Haberler Bilgi Magazin YENİ DİZİ | Zembilli dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? ATV Zembilli dizisi nerede çekiliyor?

        Yeni dizi Zembilli konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

        ATV'nin yeni dizisi Zembilli, izleyiciyle buluşuyor. Üs Yapım imzasını taşıyan ve Süreyya Yaşar Önal'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Toros Dağları'nın eteklerinde geçen hikayesiyle dikkat çekiyor. Yörük kültürünün izlerini taşıyan Zembilli, kasaba ile köy arasında sıkışmış bir yerleşim yerinde geçen zorlu bir hikaye sunuyor. Kadrosunda Emre Dinler, Sude Zülal Güler ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte Zembilli hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 21:50 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:50
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        • 1

          Başrollerinde Emre Dinler, Sude Zülal Güler ve Atakan Hoşgören’in yer aldığı yapım Toros Dağları’nın eteğinde geçen ve Yörük kültüründen izler taşıyan hikayesiyle gündeme geldi. Peki, Zembilli dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi? İşte Zembilli konusu ve oyuncuları...

        • 2

          ZEMBİLLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          ATV'nin yeni dizisi 'Zembilli' için geri sayım başladı. Dizi ilk bölümü ile 3 Ocak 2025 Cuma akşamı 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

        • 3

          ZEMBİLLİ DİZİSİ KONUSU NE?

          Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izine gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır. Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir. Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir.

          Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder. Veteriner Tarık ise askerden dönmüş, kendisine bir yol çizmeye çalışırken, define bulma peşindedir. Bir elin beş parmağı gibi birbirinden ayrılmayan ama birbirine benzemeyen beş can dostunun planları hiç de istedikleri gibi ilerlemeyecektir.

        • 4

          ZEMBİLLİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

          ATV'nin dizisi Zembilli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çekiliyor. Gerçek olmayan Zembilli köyü, Elmalı ve çevresindeki köylerden esinlenilerek tasarlanmış. Elmalı, geleneksel Yörük yaşamını yansıtan tarihi dokusu ve köy yapılarıyla dizinin kültürel zenginliğine önemli katkı sağlamaktadır.

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