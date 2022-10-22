Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı.

Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Cengizhan Başaran kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde yer alıyor.

CENGİZHAN BAŞARAN KİMDİR?

Cengizhan Başaran, Huber Köşkü Daire Başkanıdır. Batman'da 6 ay Kültür Müdürü olarak görev yapmış ve daha sonra Siirt Kültür Müdürlüğüne geçici görev ile atanmıştı. Başaran, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde Siirt'ten aday adayı olmuş, listeye giremeyince tekrar asil görevi olan Batman'a geri dönmüştü. Başaran, kısa süreli Batman İl Kültür Müdürlüğü yaptıktan sonra 18 Mayıs'ta istifasını vererek Batman'dan ayrıldı. Başaran, 22 Ekim itibarı ile Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığına atanmıştır.