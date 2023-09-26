"Yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Projesi"nde ilk beton harcı döküldü

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeterli yapısal emniyet seviyesinde olmadıkları tespit edilerek boşaltılan İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binalarının yenilenmesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda başlayan inşaat çalışmalarında tarihi yarımadada zeminin kaymasını engellemek amacıyla iksa sistemleri kullanılacak. Alana, kot farkı nedeniyle yapılacak iksa sistemi için 6 ile 37 metre arasında değişen derinliklerde 1074 fore kazık yerleştirilecek. Çalışmalar kapsamında iksa sistemleri için 22 bin 250 metre uzunluğunda zemin kazılırken alana 18 bin 100 metreküp beton dökülecek.

"Yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Projesi"nde iksa sistemlerinin ilk beton harcı, Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, eski İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, İÜC Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Çetinkale ve Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Başhekim Doç. Dr. Emin Köse ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyeleri ve Fakülte Kurulu üyelerinin katıldığı törenle döküldü.

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Prof. Dr. Nuri Aydın, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Cerrahpaşa Yerleşkesi'nin depreme dayanıklı ve hazır hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü ve bu konuda önemli bir adımın daha atıldığını söyledi.

Depremden sonra bazı binaları boşaltılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bir kısmının Yeşilköy'deki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinde faaliyetlerine devam ettiğini anımsatan Aydın, inşaatlar tamamlandığında fakültenin modern hastane yapılarına kavuşacağını kaydetti.

Yeni Cerrahpaşa Projesi sürecinde hem hastane hem de eğitim faaliyetlerinin hiçbir kesintiye uğramadan devamının da kendileri için önemli olduğunu belirten Aydın, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği alanın boşaltılarak çalışmaların başlayabilmesi amacıyla 20'nin üzerinde geçici çelik konstrüksiyon binanın imal edildiğini, hastane ve eğitim faaliyetlerinin bu binalara kaydırıldığını aktararak, bu süreçte hastane ve eğitim faaliyetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını vurguladı.

Aydın, projenin yaklaşık 650 bin metrekarelik alanda hastane ve fakülte binalarını içerdiğini dile getirerek bu alanlarda ayrıca öğrenci yurtları, hemşire lojmanları, spor salonu gibi sosyal donatıların da yer alacağını söyledi.

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"UZUN BİR SÜRECİN BUGÜN MEYVELERİNİ ALMIŞ DURUMDAYIZ"

Aydın, 220 bin metrekarelik alanda yer alan tarihi yapılara değinerek, "Şu anda yalnızca yeni Cerrahpaşa'yı inşa ediyor değiliz, aynı zamanda tarihimize de sahip çıkıyoruz. Cerrahpaşa Yerleşkesi içinde 6 tarihi yapı var. Bunların içinde güçlendirme faaliyeti tamamlanmış olanlar var, yeni restorasyona başlanmış olanlar var. Bununla birlikte eş zamanlı olarak diğer yapıların da inşası devam etmekte." bilgisini verdi.

İnşaata hazırlık sürecinin 10 yılı aşkın bir süreyi kapsadığını belirten Aydın, şöyle devam etti: "Bulunduğumuz alan sur içinde olması nedeniyle tarihi bir sit alanı vasfında. Gerekli izinlerin alınması, kurul kararlarının çıkması ve sürecin işlemesi belli bir zaman aldı. Bu ilk iksa sistemlerinin beton harcının atılması da kısmet oldu. Yani geçen zaman zarfında gerekli bir çok işlem tamamlanmış oldu. Ayrıca bu bölge farklı tapulara sahipti, o tapular birleştirildi, tek bir tapu haline getirildi. Uzun bir sürecin bugün meyvelerini almış durumdayız."

Cerrahpaşa'nın tarihi yarımadada yer almasının yanı sıra, İstanbul'da denizden hasta kabul edebilecek ender hastanelerden biri olduğuna dikkati çeken Aydın, hastanenin stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

Aydın, inşaatın eğimli bir arazi üzerine kurulduğunu, kot farkı göz önünde bulundurularak alanın çevresinde geoteknik çalışmaların yani iksa sisteminin tamamlanmasının ardından binaların inşasına başlanacağını söyledi.

"Yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Projesi"nin detaylarını paylaşan Aydın, "Sürecin tamamlanmasıyla Cerrahpaşa tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilen, tek parça içinde bir yapıya kavuşmuş olacak. Bildiğiniz gibi eskiden Cerrahpaşa farklı binalardan oluşan yapıdaydı. Bu durum haliyle bazı yönetsel zorluklar oluşturuyordu. Hastaların binadan binaya transferleri anlamında birtakım sıkıntılar yaşanıyordu. Yekpare bir yapı içerisinde olması bizlere tedavi hizmetlerinin kolaylaşması anlamında da katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.