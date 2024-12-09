Yeni bir dil öğrenmekte zorluk mu yaşıyorsunuz? İşte yabancı dil öğrenmenin 7 altın kuralı!

6. MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK OKUYUN

Hedef dilinizde ne kadar çok okursanız, o kadar çok öğrenirsiniz. Okuma, kelime dağarcığını ve dilbilgisi yapılarını anlamanıza yardımcı olur. Yol tabelaları, menüler, şarkı sözleri gibi küçük içeriklerden başlayarak ilerleyebilirsiniz. Ayrıca tanıdığınız metinleri farklı bir dilde okumak da faydalıdır.