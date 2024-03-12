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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU: Çeyiz ürünleri satışa çıkıyor! 15 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli tam fiyat listesi - Merak Edilenler Haberleri

        BİM marketlerde çeyiz ürünleri satışa çıkıyor! İşte 15 Mart BİM ürünleri

        BİM aktüel kataloğunda çeyiz ürünleri dikkat çekti. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 23:38 Güncelleme: 12.03.2024 - 23:38
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        • 1

          BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 15 Mart kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel 15 Mart kataloğu ile fiyat listesi...

        • 2

          BİM AKTÜEL 15 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL

          Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

          HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL

          HP Tank Yazıcı 5.799 TL

          Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

          Arnica Blender Seti 1.199 TL

          Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL

          Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL

          Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL

          Kumtel Davlumbaz 899 TL

          Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

        • 3

          Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL

          Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL

          VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL

          Heifer Şarjlı Süpürge 3.999 TL

          Polosmart Duvar Şarj 179 TL

        • 4

          Polosmart Akıllı Bileklik 249 TL

          3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.199 TL

          Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.099 TL

          RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18.999 TL

          Relax Çelik Termos 349 TL

        • 5

          Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL

          Benante Kahvaltı Seti 399 TL

          Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

          Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL

          LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL

          Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL

          Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL

        • 6

          Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL

          Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL

          Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL

          Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL

          Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre 37,50 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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