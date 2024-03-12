BİM marketlerde çeyiz ürünleri satışa çıkıyor! İşte 15 Mart BİM ürünleri
BİM aktüel kataloğunda çeyiz ürünleri dikkat çekti. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 15 Mart kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel 15 Mart kataloğu ile fiyat listesi...
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BİM AKTÜEL 15 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL
Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL
HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL
HP Tank Yazıcı 5.799 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL
Arnica Blender Seti 1.199 TL
Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL
Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL
Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL
Kumtel Davlumbaz 899 TL
Kumtel Vakum Makinesi 899 TL
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Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL
Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL
VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL
Heifer Şarjlı Süpürge 3.999 TL
Polosmart Duvar Şarj 179 TL
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Polosmart Akıllı Bileklik 249 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.199 TL
Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.099 TL
RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18.999 TL
Relax Çelik Termos 349 TL
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Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL
Benante Kahvaltı Seti 399 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL
Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL
LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL
Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL
Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL
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Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL
Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL
Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL
Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL
Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre 37,50 TL
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