Yeni başlayanlar için kürek sporu hakkında bilinmesi gerekenler! Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor

Spora karşı ilgili bir toplum olmamız elbette çok güzel! Özellikle bunun kamu kurum ve kuruluşları tarafından da desteklendiğine, yerel yönetimler tarafından teşvik edildiğine şahit olunca seviniyoruz. Kürek, son zamanda desteklenen sporlardan biri. Peki ama kürek sporuna dair yeterince bilginiz var mı?