Yeni başlayanlar için kürek sporu hakkında bilinmesi gerekenler! Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor
Sağ olsun sosyal medya, artık hepimiz bir sporla uğraşmazsak rahat edemiyoruz! Sosyal medyanın dönem dönem parlattığı spor dalları olduğunu kabul etmemek mümkün değil. Son zamanlarda bazı dizilerde de karakterlerin uğraştığı sporlar arasında gösterilen kürek sporu popüler sporlar arasında zirveye oynuyor...
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Özellikle İstanbul'da yaşayanlar çok iyi bilecektir, son zamanlarda hemen her sahil semtinde sabahın ilk ışıklarında kürek çeken insanlar görür olduk. Eskiden de belli başlı lokasyonlarda kürek çekenler olurdu ama sanki bu sayı artık biraz daha fazla...
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Spora karşı ilgili bir toplum olmamız elbette çok güzel! Özellikle bunun kamu kurum ve kuruluşları tarafından da desteklendiğine, yerel yönetimler tarafından teşvik edildiğine şahit olunca seviniyoruz. Kürek, son zamanda desteklenen sporlardan biri. Peki ama kürek sporuna dair yeterince bilginiz var mı?
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Kürek çekenleri hayranlıkla izleyenler ve belki içten içe 'kürek yapmaya başlasam mı' diye düşünenler için her şeyden önce bilmesi gereken kürek hakkındaki bazı gerçekleri derledik!
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Kürek sporu tahmin edeceğinizden çok daha eski bir tarihe sahip! Kürekle tarihte ilk defa Romalıların ve Eski Mısırlıların uğraştığınız biliyor muydunuz? Asur ve Mısırlılar'dan kalan kabartmaları inceleme şansınız olursa orada kürekçileri ve sandalları görebilirsiniz!
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Türkiye'de kürek sporunun gelişmesi de Osmanlı döneminde başladı. Donanmayla eş zamanlı bir gelişme periyoduna sahip olan kürek sporuna dair ilk yarışlar 16. y.y.'da İstanbul Boğazı'nda düzenlendi!
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Kürek sporuyla uğraşan kişiye "kürekçi" denir.
Türkiye'nin ilk kadın kürekçileri, Fenerbahçe Kulübü bünyesinde yarışan Fitnat, Nezihe ve Melek adındaki üç kızkardeştir.
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Kürek sporunda çok keskin kurallar vardır. Örneğin, profesyonel yarışlar 2000 metrelik bir parkurdan oluşur. Bu parkurun kuralları ilk defa 1912'de belirlenmiş ve bugün hala uygulanıyor!
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Kürekçilerin üzerine bulunduğu araca "tekne" denir. Yarıştan önce bütün kürekçiler teknelerinde ve başlangıç çizgisinde hazır bulunur. Hakem "iki dakika" diye bağırdığı anda bütün kurallar geçerli olmaya başlamış demektir.
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Bu "iki dakika" çağrısından sonra kürekçilerin çok dikkatli olması gerekir. Hatalı çıkış yapan tekneler yarış esnasında geri çağırılır ve bir daha çıkış yaptırılır. Eğer bir yarışta iki kere hatalı çıkış yapılırsa o zaman o tekne yarışmadan diskalifiye edilir.
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Kürek bir güç ve dayanıklılık sporudur ayrıca hızlı kilo verdiren sporların da başında gelir. Bir saat kürek çeken biri 500-600 kalori yakabilir!
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Kürek sporu denge ve duruş bozuklukları yaşayan insanlar için mucizevi bir spordur! Aynı anda vücudun hem alt bölgesini hem karın bölgesini hem de kol, omuz bölgesini çalıştırır. Bu çoklu kas kullanımı sayesinde duruş bozuklukları giderilir ve vücudun denge kurması kolaylaşır.
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Kürek sporu gerçek bir beyin egzersizi yapmanızı sağlar! Denizin ortasında gideceğiniz yerin sınırı olmadan çekeceğiniz kürekler hızlı düşünme ve doğru karar verme yetinizin gelişmesini sağlar. Yapacağınız hata hem sizi hem takım arkadaşlarınızı tehlikeye sokabileceğinden çok yönlü düşünmeyi öğrenirsiniz.
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Profesyonel anlamda kürek sporcusu olabilmek için bu spora 10-13 yaşlarında başlamak gerekir. Kürek disiplininin ve vücut dengesinin sonraki yaşlarda oturtulması çok güç olur.
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Kürek sporu ile kano sık sık birbiriyle karıştırılır. Kürek sporunda yarışan sporcular söz konusu hedefe sırtı dönük kürek çekerler, kanoda ise yarışçılar hedefe yüzlerini dönerler.
Kürekte çeviklik ve kuvvetlilik çok önemlidir. 1000 metrelik bir yarışta dakikada ortalama 40 kez kürek çekilir!