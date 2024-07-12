Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, komşularının bahçesinde açılan su dolu çukura düşen 11 yaşındaki Halil Buğra Gümüş, tedavi gördüğü hastanede 51 gün sonra yaşamını yitirdi. Halil Buğra Gümüş, Balabancık Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi
Tekirdağ'da olay Malkara'nın Balabancık Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yaşandı. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Halil Buğra Gümüş (11), komşuları H.B.'nin domates ve biber yetiştirdiği bahçesindeki su dolu çukura düştü.
ARKADAŞLARI YARDIM İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre Halil'in düştüğünü gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Çocuk bir süre sonra düştüğü çukurdan çıkarılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI
Çocuk, ambulansla önce Malkara Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Halil Buğra Gümüş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
51 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Gümüş, önceki gece 51 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Halil Buğra Gümüş, Balabancık Mahallesi'nde toprağa verildi.