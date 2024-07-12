Fenerbahçe için En-Nesyri'de kader haftası!
Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer hedefi olan Youssef En-Nesyri'de kritik saatler yaşanıyor. Sevilla ile bonservis konusunda anlaşan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'dan da teklif alan Faslı golcüden yanıt bekliyor.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor.
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Sarı-lacivertliler, Faslı yıldıza teklifini sunup bekleyişe geçerken, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın da oyuncuya talip olması işleri zorlaştırdı.
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Al-Qadsiah'tan yıllık 14 milyon eurodan 3 yıllık teklif alan 27 yaşındaki forvet, düşünmek için süre istedi.
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Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklifte bulunan Al-Qadsiah şu an için maddi konularda sarı-lacivertlilerden önde olsa da En-Nesyri'nin teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmak istemesi ve Şampiyonlar Ligi faktörü, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.
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Sevilla ile her konuda anlaşmaya varan ve oyuuncunun kararını bekleyen Fenerbahçe yönetimi, olumsuz bir durumda listesindeki alternatif isimlere yönelecek.
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En-Nesyri konusunun bu hafta içinde olumlu veya olumsuz şekilde noktalanması bekleniyor.
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Geride bıraktığımız sezon Sevilla formasıyla toplam 41 maça çıkan En-Nesyri 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.