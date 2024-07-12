Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe için En-Nesyri'de kader haftası! - Son dakika FB transfer haberi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe için En-Nesyri'de kader haftası!

        Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer hedefi olan Youssef En-Nesyri'de kritik saatler yaşanıyor. Sevilla ile bonservis konusunda anlaşan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'dan da teklif alan Faslı golcüden yanıt bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor.

        • 2

          Sarı-lacivertliler, Faslı yıldıza teklifini sunup bekleyişe geçerken, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın da oyuncuya talip olması işleri zorlaştırdı.

        • 3

          Al-Qadsiah'tan yıllık 14 milyon eurodan 3 yıllık teklif alan 27 yaşındaki forvet, düşünmek için süre istedi.

        • 4

          Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklifte bulunan Al-Qadsiah şu an için maddi konularda sarı-lacivertlilerden önde olsa da En-Nesyri'nin teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmak istemesi ve Şampiyonlar Ligi faktörü, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

        • 5

          Sevilla ile her konuda anlaşmaya varan ve oyuuncunun kararını bekleyen Fenerbahçe yönetimi, olumsuz bir durumda listesindeki alternatif isimlere yönelecek.

        • 6

          En-Nesyri konusunun bu hafta içinde olumlu veya olumsuz şekilde noktalanması bekleniyor.

        • 7

          Geride bıraktığımız sezon Sevilla formasıyla toplam 41 maça çıkan En-Nesyri 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu!
        4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu!
        Tekerlekli sandalye ile dolaşırken kanala düştü!
        Tekerlekli sandalye ile dolaşırken kanala düştü!
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Düdüklü tencere neden patlar?
        Düdüklü tencere neden patlar?
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!
        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        Gök gürültülü sağanak uyarısı
        Gök gürültülü sağanak uyarısı
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Habertürk Anasayfa