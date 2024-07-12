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        Beşiktaş'ta geri sayım: Ciro Immobile bitti bitiyor!

        Beşiktaş, Ciro Immobile transferi için geri sayımda. Siyah-beyazlıların ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Lazio ile yıldız ismin bonservisi için son görüşmeleri yapıp İstanbul'a getirmek için Roma'da...

        Giriş: 12.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:47
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        Bitti bitiyor!
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        Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ualşamaya artık çok yakın. Gabriel Paulista ve Rafa Silva ile transfere hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'yi de kadrosuna katmak üzere...

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transferi bitirmek için Roma'da. Immobile'nin Lazio ile olan bonservis konusunun çözülmesini bekleyen Yücel, hemen ardından özel uçakla İstanbul yoluna çıkacak. İtalyan yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

        İTALYAN BASINI VEDA ETTİ

        Beşiktaş'ın Immobile transferi başından beri İtalyan basınında manşetlerini süslüyor. Gazeteler, Immobile'ye veda manşetleri ile çıkarken Corriere dello Sport "Hoşça kal Lazio, Immobile Beşiktaş'ta", Leggo, "Immobile, Beşiktaş'a gitmek üzere Lazio'ya veda etti", Il Messaggero ise "Lazio, gol kralını uğurluyor" ifadelerini kullandı. İtalyan gazeteci Di Marzio ise Beşiktaş'ın Lazio'ya 3 milyon Euro bonservis ödeyeceğini ve yıllık ücretinin 6 milyon Euro olacağını duyurdu.

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