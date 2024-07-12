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Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın’ın iç kesimleri, Isparta’nın doğu ve Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Sağanak Yağış 32° Ankara Sağanak Yağış 32° İzmir Sağanak Yağış 37° Antalya Güneşli 34° Trabzon Kısmen Güneşli 28° Bursa Sağanak Yağış 29° Adana Sağanak Yağış 36° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 31°

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.