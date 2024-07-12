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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı - 12 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 12.07.2024 - 07:31
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        Gök gürültülü sağanak uyarısı
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        Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın’ın iç kesimleri, Isparta’nın doğu ve Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Sağanak Yağış 32°

        Ankara

        Sağanak Yağış 32°

        İzmir

        Sağanak Yağış 37°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Sağanak Yağış 29°

        Adana

        Sağanak Yağış 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 31°
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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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