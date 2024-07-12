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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu!

        Adana'da 9 katlı apartmanda çıkan yangında, 4. kattaki dairenin penceresinde, alevlerden kaçmaya çalışan 39 yaşındaki Esalettin Solugan, aşağı sarkınca düştü. Solugan ve dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Solugan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:10 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:24
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        4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu!
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        Adana'da, alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki 9 katlı bir apartmanın 4. katında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KOMŞULAR BİRBİRİNE HABER VERDİ

        AA'da yer alan habere göre bu sırada yangını haber alan bazı apartman sakinleri kafesteki kuşlarıyla binadan uzaklaşırken bazıları da zilleri çalarak komşularını uyandırdı.

        AŞAĞI SARKTI BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

        Yangının çıktığı dairede oturan Esalettin Solugan (39) alevlerden ve dumandan korunmak için çıktığı pencereden sarkınca beton zemine düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Solugan ve dumandan etkilenen Y.M.A. ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Solugan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Y.M.A'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerinin diğer katlara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu dairede hasar meydana geldi. Apartman sakini Yaşar As, ezan sesine uyandığını, bu sırada çığlık duyduğunu belirtti.

        "ATLAMA DİYE KENDİSİNE BAĞIRDIM"

        Binadan çıkınca yangını fark ettiğini dile getiren As, "Baktım pencereden sarkan bir adam var. Atlama diye bağırdım kendisine. Daha fazla dayanamadı gücü yetersiz kaldı atladı. Kilolu bir ağabeydi. Biz hemen müdahale ettik ama bir şey yapamadık. Ardından ambulans ve itfaiye geldi" dedi.

        Ekiplerin, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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        #adana
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