Galatasaray hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu
Galatasaray, Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 yenildi. Metehan Baltacı, Galatasaray adına iki gol atarken, takımın diğer yeni transferleri de sahada yer aldı. LASK Linz, Moussa Kone'nin 85. dakikadaki golüyle galibiyeti elde etti
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Sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu.
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Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan müsabakaya Galatasaray, Günay Güvenç, Dubois, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Köhn, Oliveira, Torreira, Tete, Mertens, Zaha ve Batshuayi 11'iyle çıktı.
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Karşılaşmanın ilk yarısı, Leo Dubois'nın 23. dakikada kendi kalesine attığı golle LAKS Linz'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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Sarı-kırmızılı ekipte maçın ikinci yarısında Yusuf Demir, Efe Akman, Kerem Demirbay, Kazımcan Karataş, Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Eren Aydın, Ali Yeşilyurt ve Jankat Yılmaz, süre alan isimler oldu.
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Müsabakanın 56. dakikasında Metehan Baltacı skora eşitlik getirirken, Lucas Copado'nun 64. dakikada attığı golle LASK Linz yeniden öne geçti: 2-1.
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Galatasaray'ın 21 yaşındaki oyuncusu Metehan Baltacı, 71. dakikada hem kendisinin hem de sarı-kırmızılı ekibin 2. golünü atarak skoru 2-2'ye getirdi. Metehan, 80. dakikada oyundan çıkarken Işık Kaan Arslan müsabakaya dahil oldu.
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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, yeni takımında ilk maçına çıkarken 74. dakikada yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.
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Avusturya temsilcisi, karşılaşmanın 85. dakikasında Moussa Kone hih attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
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Maçın kareleri şöyle...
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