Biden'dan büyük gaf: Zelenski'ye Putin dedi

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Fiziksel ve zihinsel sağlık durumu epey tartışılan ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi’ndeki basın toplantısında büyük gafa imza attı. Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi sahneye çağırırken “Devlet Başkanı Putin” dedi.

81 yaşındaki Biden, konuşmasında “Şimdi mikrofonu kararlı olduğu kadar cesur da olan Ukrayna Devlet Başkanı’na vermek istiyorum” dedi.

ABD’nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan Biden bunun ardından “Hanımlar ve beyler, işte Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanı Putin” dedi.

Hatasını anlayan ABD Başkanı bunun ardından, Putin’i yenecek, Devlet Başkanı Zelenski. Putin’i yenmeye çok odaklandım” ifadelerini kullandı.

REKLAM CANLI YAYIN TARTIŞMALARA YOL AÇTI Haziranda rakibi Trump'la canlı yayınlanan tartışmada soruları cevaplamakta zorlanan ve söyledikleri zor anlaşılan Biden'ın fiziksel ve zihinsel sağlık durumu kafalarda soru işaretleri yarattı. Demokratların 2024 başkanlık seçimleri için aday olan Biden'ın "kenara" çekilmesi yönünde çağrıları arttı. Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat, Senatör Peter Welch oldu. Welch, Biden'ın dönemin en iyi başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Daha önce bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun adayın kendisinin olup olmadığını tekrardan değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda Demokratlardan Biden'a "çekil" çağrısı yapanların sayısı 9'a yükseldi. Biden ise farklı yerlerde yaptığı açıklamalarda yarıştan çekilmeyeceğini açık şekilde vurguladı. Ukrayna'ya destek, Çin'e karşı ortaklıklar ile ittifakın savunma kabiliyetine odaklanılan zirvede, bir taraftan da gözler Biden'ın üzerinde. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.