Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Biden'dan büyük gaf: Zelenski'ye Putin dedi | Dış Haberler

        Biden'dan büyük gaf: Zelenski'ye Putin dedi

        Yaşı ve sağlık durumu nedeniyle yarıştan çekilmesine dair tartışmalar süren ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'ndeki basın toplantısında büyük bir gaf yaptı. Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bahsederken "Devlet Başkanı Putin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 01:48 Güncelleme: 12.07.2024 - 01:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenski'ye Putin dedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fiziksel ve zihinsel sağlık durumu epey tartışılan ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi’ndeki basın toplantısında büyük gafa imza attı. Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi sahneye çağırırken “Devlet Başkanı Putin” dedi.

        81 yaşındaki Biden, konuşmasında “Şimdi mikrofonu kararlı olduğu kadar cesur da olan Ukrayna Devlet Başkanı’na vermek istiyorum” dedi.

        ABD’nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan Biden bunun ardından “Hanımlar ve beyler, işte Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanı Putin” dedi.

        Hatasını anlayan ABD Başkanı bunun ardından, Putin’i yenecek, Devlet Başkanı Zelenski. Putin’i yenmeye çok odaklandım” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        CANLI YAYIN TARTIŞMALARA YOL AÇTI

        Haziranda rakibi Trump'la canlı yayınlanan tartışmada soruları cevaplamakta zorlanan ve söyledikleri zor anlaşılan Biden'ın fiziksel ve zihinsel sağlık durumu kafalarda soru işaretleri yarattı.

        Demokratların 2024 başkanlık seçimleri için aday olan Biden'ın "kenara" çekilmesi yönünde çağrıları arttı.

        Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat, Senatör Peter Welch oldu.

        Welch, Biden'ın dönemin en iyi başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Daha önce bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun adayın kendisinin olup olmadığını tekrardan değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Halihazırda Demokratlardan Biden'a "çekil" çağrısı yapanların sayısı 9'a yükseldi.

        Biden ise farklı yerlerde yaptığı açıklamalarda yarıştan çekilmeyeceğini açık şekilde vurguladı.

        Ukrayna'ya destek, Çin'e karşı ortaklıklar ile ittifakın savunma kabiliyetine odaklanılan zirvede, bir taraftan da gözler Biden'ın üzerinde.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #joe biden
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Türkiye'de gıda güvenliği konferansı düzenlenecek
        Türkiye'de gıda güvenliği konferansı düzenlenecek
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        Borsa 11 bini aştı
        Borsa 11 bini aştı
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Habertürk Anasayfa