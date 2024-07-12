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        Haberler Dünya İtalya'da aşırı sıcaklar etkili oluyor: 11 kentte "kırmızı" alarm verildi! | Dış Haberler

        İtalya'da aşırı sıcaklar etkili oluyor: 11 kentte "kırmızı" alarm verildi!

        İtalya genelinde Afrika kaynaklı etkili olan aşırı sıcaklar sebebiyle bugün için 11 kentte "kırmızı" alarm verildi." Başkent Roma'da dün termometreler 40 ila 42 dereceyi gösterdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 08:45 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:45
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        • 1

          İtalya genelinde Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar etkili olurken, bugün için "kırmızı" alarm verilen kent sayısı 11'e çıkarıldı.

        • 2

          Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategoride belirleyen Sağlık Bakanlığının, dün için en yüksek kategori olan "kırmızı"ya aldığı 7 kentte, Afrika kaynaklı sıcaklar etkisini gösterdi.

        • 3

          "Kırmızı" alarm verilen 7 kentten biri olan başkent Roma'nın farklı noktalarından termometreler dün öğlen vakti 40 ila 42 dereceyi gösterdi.

        • 4

          Tarihi kenti ziyarete gelen turistlerin güneşten korunmak için şemsiyelerle dolaştığı ve çeşmeler önünde su almak için uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.

        • 5

          Roma'nın turistik mekanlarından tarihi İspanyol Merdivenleri'nin hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle boş olduğu gözlendi. İspanyol Merdivenleri'nin önündeki Barcaccia çeşmesi başta olmak üzere insanlar kentteki çeşmelerden akan suda serinlemeye çalıştı.

        • 6

          Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar nedeniyle Sağlık Bakanlığı, bugün için yüksek risk uyarısı kapsamında bugünden farklı olarak 4 kenti daha "kırmızı" kategoriye alarak, sıcaklara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

          Bakanlık, vatandaşları gündüz 11.00 ile 18.00 saatleri arasında yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan kaçınmaya çağırdı.

        • 7

          Roma, Floransa, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 11 kent için "kırmızı" alarm verildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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