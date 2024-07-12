İtalya'da aşırı sıcaklar etkili oluyor: 11 kentte "kırmızı" alarm verildi!
İtalya genelinde Afrika kaynaklı etkili olan aşırı sıcaklar sebebiyle bugün için 11 kentte "kırmızı" alarm verildi." Başkent Roma'da dün termometreler 40 ila 42 dereceyi gösterdi
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İtalya genelinde Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar etkili olurken, bugün için "kırmızı" alarm verilen kent sayısı 11'e çıkarıldı.
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Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategoride belirleyen Sağlık Bakanlığının, dün için en yüksek kategori olan "kırmızı"ya aldığı 7 kentte, Afrika kaynaklı sıcaklar etkisini gösterdi.
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"Kırmızı" alarm verilen 7 kentten biri olan başkent Roma'nın farklı noktalarından termometreler dün öğlen vakti 40 ila 42 dereceyi gösterdi.
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Tarihi kenti ziyarete gelen turistlerin güneşten korunmak için şemsiyelerle dolaştığı ve çeşmeler önünde su almak için uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.
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Roma'nın turistik mekanlarından tarihi İspanyol Merdivenleri'nin hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle boş olduğu gözlendi. İspanyol Merdivenleri'nin önündeki Barcaccia çeşmesi başta olmak üzere insanlar kentteki çeşmelerden akan suda serinlemeye çalıştı.
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Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar nedeniyle Sağlık Bakanlığı, bugün için yüksek risk uyarısı kapsamında bugünden farklı olarak 4 kenti daha "kırmızı" kategoriye alarak, sıcaklara dikkat edilmesi konusunda uyardı.
Bakanlık, vatandaşları gündüz 11.00 ile 18.00 saatleri arasında yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan kaçınmaya çağırdı.
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Roma, Floransa, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 11 kent için "kırmızı" alarm verildi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.