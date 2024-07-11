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        Haberler Yaşam Tuhaf ve gizemli: İşte ne işe yaradıklarını öğrenince şaşıracağınız eşyalar!

        Tuhaf ve gizemli: İşte ne olduklarını öğrenince şaşıracağınız eşyalar!

        Günlük hayatta karşılaşılan bazı eşyaların ilk bakışta ne işe yaradığını anlamak bir hayli zor olabilir. Bu yüzden çoğu insan internetten yardım alarak bu eşyaların ne olduğunu diğer insanlardan öğrenir. Peki, siz bu eşyaların ne işe yaradığını tahmin edebilir miydiniz? İşte, eski bir alet ya da modern bir cihaz olan bazı eşyalar ve ne işe yaradıkları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:00
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        • 1

          Evde veya dışarıda, ne işe yaradığını bir türlü çözemediğiniz tuhaf eşyalarla hiç karşılaştınız mı? Bu gizemli nesnelerin ardındaki sır perdesini aralamak için derlediğimiz haberimizde, ilk bakışta tanımlaması zor olan ancak işlevleri açıklandığında şaşırtıcı derecede mantıklı gelen eşyaları sizler için listeledik. İşte, günlük hayatta nadir karşılaşabileceğiniz eşyalar ve ne işe yaradıkları...

        • 2

          1. soru: Duvarımdaki yuvarlak delikli ve içinde küçük bir ekran olan bu şey nedir?

          Cevap: Bu, havuz kapısının çoğunlukla çocukların içeri girip potansiyel olarak boğulmasını önlemek için açık bırakılıp bırakılmadığını tespit etmeye yarayan bir havuz erişim alarmıdır.

        • 3

          2. soru: Ofisimdeki bu üçlü prizin ne işe yaradığını bilen var mı?

          Cevap: Bu priz, ofislerde masalara entegre edilen ve sadece belirli cihazlar için kullanılan özel bir elektrik prizi olup, bilgisayar gibi hassas ekipmanlar için kullanılması amaçlanmıştır. Bu nedenle, sıradan cihazların bu prizi kullanması engellenmiştir.

        • 4

          3. soru: Yenileme yaparken ticari bir dondurucunun arkasında bunu buldum. Bu ne, bilen var mı?

          Cevap: Bunun bir güve tutkal tuzağı için koku/feromon kapsülü.

        • 5

          4. soru: Bu tuhaf saplı tencerenin ne işe yaradığını anlamadım.

          Cevap: Bu bir Fransız soğan çorbası kasesidir.

        • 6

          5. soru: İlkokulun yanında gördüğüm bu eski bank benzeri şey ne?

          Cevap: Bu, 70'lerden 80'lere kadar uzanan gerçek bir oyun alanı ekipmanıdır. Sırt üstü uzanıp çubukları çekerek kayıyorsunuz.

        • 7

          6. soru: Bir kapının üzerinde neden böyle bir pencere var?

          Cevap: Bu pencere, kapıyı açmadan konuşmaya yarıyor.

        • 8

          7. soru: İkinci elcide buldum, ne işe yarıyorlar?

          Cevap: Bunlar bar kelepçeleridir. Büyük yüzeylerin birleştirilmesi ve sabitlenmesi için kullanılan bir tür kelepçedir. Özellikle masa yapımı gibi büyük projelerde kullanılır.

        • 9

          9. soru: Losyon şişesinin dibindeki bu küçük rampa nedir?

          Cevap: Ürünün imalat sırasında ayakta dururken döndürülmesine yarıyor.

        • 10

          8.soru: Taşındığımızda kız arkadaşım getirmişti, ne işe yarıyor?

          Cevap: Bu bir karın egzersiz aletidir.

        • 11

          10. soru: Bu mandalların üzerinde niye farklı sayılar var?

          Cevap: Bunlar kalıp numaralarıdır. Farklı kalıpların farklı numaraları vardır, böylece makineden bozuk çıkmaya başlarlarsa hangi kalıbın değiştirilmesi gerektiği belirlenebilir.

        • 12

          11. soru: Üzerinde oklar bulunan bu alet nedir, elektrikle de çalışmıyor.

          Cevap: Bu bir puro nemlendiricisidir. Ya suya koyarsınız ya da oklara nemlendirici koyarak doldurursunuz, sonra nemli kalmalarını sağlamak için puro saklama kutunuza koyarsınız.

        • 13

          12. soru: Alttaki masayla bağlantısı kesilmiş olan bu nesne nedir?

          Cevap: Bu bir yatak/kucak masasıdır. Altındaki ahşap tepsiye takılan metal bir çubuk olması gerekiyor, böylece okumak ve benzeri şeyler için farklı açılarda destekleyebilirsiniz.

          Kaynak: Reddit

          Fotoğraf kaynakları: Reddit

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