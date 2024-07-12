Tekerlekli sandalye ile dolaşırken kanala düştü!

Tekerlekli sandalyesiyle düştüğü sulama kanalında kayboldu!
Sivas'ta 96 yaşındaki Bedir Yalçın, tekerlekli sandalyesiyle dolaşırken sulama kanalına düştü. AFAD ekipleri kanalda arama çalışması başlattı
Sivas'ın Gölova ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle dolaşırken sulama kanalına düşen Bedir Yalçın (96) için AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
DHA'nın haberine göre Gölova ilçesine bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde Bedir Yalçın, tekerlekli sandalyesi ile birlikte sulama kanalı etrafında dolaşırken kanala düştü.
9 KM'LİK KANAL ARANDI AMA BULUNAMADI
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD balık adamları tarafından 9 kilometrelik sulama kanalında yapılan arama çalışmasında Bedir Yalçın’a ulaşılamadı.
Bedir Yalçın’ın Gölova Gölü’ne sürüklenme ihtimaline karşı AFAD ile birlikte, Samsun ve Malatya’dan gelecek emniyet ve jandarma bünyesindeki balık adamlarla gölde arama çalışması yapılacak.