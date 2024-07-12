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        Haberler Gündem Güncel Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu - Haberler | Son dakika haberleri

        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu

        İstanbul Pendik'te kalıp imalatı yapan iş yerinde feci bir kaza meydana geldi. Olayda baskı makinesine kolu sıkışan kadın işçinin eli koptu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:33
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        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
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        Pendik'te kalıp imalatı yapılan iş yerinde, işçinin baskı makinesine sıkışan eli koptu.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 01.00 sıralarında kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, çalışma sırasında ismi öğrenilemeyen bir kadın işçinin kolu baskı makinesine sıkıştı.

        KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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        İNCELEME BAŞLATILDI

        Baskı makinasına kolu sıkışan işçinin eli koptuğu öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü.

        Hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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