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YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! 2023 Temmuz net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni asgari ücret zammı belli oldu! İşte 2023 net ve brüt asgari ücret

Yeni asgari ücret zammı açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Haziran Salı günü TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkilileri dahil 15 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz asgari ücret zammına yüzde 34 oranında zam geldiğini açıkladı. Asgari ücret zammı açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte 2023 Temmuz net ve brüt asgari ücret zammında son durum...

Giriş: 21.06.2023 - 08:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan yeni asgari ücret zammı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Asgari ücret toplantısı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla 20 Haziran'da gerçekleştirildi. Yeni asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının ardından işçi, işveren ve hükümetin tam mutabakatıyla açıklandı. Pek çok kalemde değişime neden olacak olan zamma ilişkin olarak "2023 Temmuz net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2023 yeni asgari ücret zammı...

  • YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.

  • NET ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.

  • BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Bakan Işıkhan net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı.

     

    Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi.

  • "ÇALIŞANLARIMIZIN ENFLASYONA EZDİRİLMEMESİ İÇİN YAPILDI"

    Bakan Işıkhan "Asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren 1 yıl geçerli olan bir şeydir. Bugünkü açıklama çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için yapılan bir ara zamdır" ifadelerini kullandı.

    ASGARİ ÜCRET İŞVEREN DESTEĞİ ARTTI

    Bunun yanında 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL'ye yükseldi.

  • TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay ise şunları söyledi:

     

    "13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. Dün gece de sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor."

    TİSK BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

     

    "Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yıl sonunu beklemeden ara dönem artışı konusunda bir mutabakat vardı. Bu da bir özveridir. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami bir gayret gösterdik ve dengeli bir rakam için çalıştık. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu rakama evet demenin memnuniyeti içerisindeyim. Sürecin hızlı bir şekilde mutabakatla sonlanması önemliydi."

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

  • 482 DOALRA ÇIKTI!

    Seçim öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin asgari ücreti 500 dolara yükseltmek istediklerini belirtmişti. TİSK Başkanı Akkol ise dolar değil TL bazında konuşulması gerektiğini ifade etmişti.

    Bugünkü zamla beraber asgari ücret 360 dolardan 482 dolara çıktı.

     

    8.506 liralık asgari ücretin ilk geçerli olduğu tarihte asgari ücret dolar bazında 453 dolar seviyesindeydi. Böylece ocak ayına göre dolar bazında yüzde 6.4 zam yapılmış oldu.

  • MAKAS YENİDEN AÇILDI

    Bu arada en düşük memur maaşının 22.000 liraya yükseltilmesi için de geri sayım devam ediyor. Bu gerçekleştiğinde en düşük memur maaşı asgari ücretin 1.9 katı olacak. Söz konusu oran 5 yıl önce 1.7 iken sene başında 1.5'e kadar düşmüştü.

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    Yıl Memur maaşı Asgari ücret Kat
    2018 2719 1603 1.7
    2020 3735 2020 1.6
    2022 6764 4250 1.6
    2023 12632 8506 1.5
    2023/6 22000 11402 1.9
Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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