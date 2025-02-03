Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!

Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden 36 çocuğun birçoğu okul çağındaydı. Kahreden faciada hayattan kopan öğrencilerin okullarında bugün hüzün hakimdi.

AA'da yer alan habere göre Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybeden Bolu Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan için yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ilk gün anma töreni düzenlendi.

REKLAM advertisement1

Yangında annesi Ceren Yaman Doğan ile yaşamını yitiren Lalin Doğan için okul bahçesinde gerçekleştirilen törende, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Rehber öğretmen Ayşe Özcan, yangında Doğan ile eski mezunlarından Enes ve Rümeysa Gültekin'in de yakınlarıyla hayatını kaybettiğini belirterek, bu kayıpların kendilerini derinden etkilediğini söyledi.

REKLAM

Yarıyıl tatiline güzel planlarla başladıklarını belirten Özcan, "Tatilimiz maalesef ulusça yas tutacağımız kadar büyük ve acı olayla sonuçlandı. Birbirimize sarılarak, birbirimizden güç alarak, birbirimizi destekleyerek bu zamanları yönetebiliriz." dedi.

Doğan'ın sınıf arkadaşı Eda Gücük de Lalin ile annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Gücük, Doğan'ın iyi kalpli, samimi, küçük şeylerle şeylerle mutlu olmayı bilen hayat dolu birisi olduğunu anlatarak, "Bendeki yeri ise apayrı. Arkadaşım değil, tüm dertlerimi düşünmeden paylaştığım canımdan parça, bizim evin ikinci kızıydı. Onunla yaşanan binlerce güzel anı ve yaşanamayacak onlarcası var." diye konuştu.

Törende bazı öğrenci ve öğretmenlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Daha sonra törende, Doğan'ın eğitim gördüğü 11-B sınıfındaki sırasına çiçekler bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, Doğan'ın siyah örtüyle kaplanan ve çiçekler konulan sırasının etrafında oturan arkadaşlarıyla duygularını paylaştı. Öncü, büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bugün okulu heyecanla açmamız gerekiyordu ama içimiz yanarak açıyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Lalin'imizi kaybettik, mezun öğrencilerimizi kaybettik. Okulumuzda ziller çalmayacak. Hüzmümüzü içimize gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

REKLAM BUSE DE FACİADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ Sömestri tatilinde ailesiyle gittiği otelde çıkan yangında annesi, babası ve ablasıyla vefat eden Buse Dayı (12) için BÜMED MEÇ Okulları Koşuyolu Yerleşkesi'nde anma töreni yapıldı. Dayı'nın isminin verildiği konferans salonunda yapılan törende konuşan okulun rehberlik öğretmeni klinik psikolog Dilara Gonce, "Bugün burada, hepimizi derinden üzen bir vedayı anmak için bir araya geldik. Sevgili arkadaşınızın artık bizimle olmaması hepimizi derinden etkiledi. Yas, hepimizin farklı şekilde yaşadığı bir süreçtir." dedi. Öğrencileri Buse'nin hatıralarında yaşamaya devam edeceğini belirten Gonce, "Onu güzel anlarımızla, iyi dileklerimizle, sevgiyle hatırlayacağız. Hepimizin birbirine destek olması, duygularımızı paylaşması bu süreci daha kolay atlatmamıza yardımcı olacaktır." diye konuştu. Öğrencilere, hayatını kaybeden arkadaşlarıyla olan güzel anılarını yazabilmeleri ve ona söylemek istediklerini ifade edebilmeleri için bir defter bıraktıklarını belirten Gonce, öğrencilerin istedikleri zaman duygularını, düşüncelerini yazabileceklerini ve resimler çizebileceklerini anlattı. REKLAM Gonce, öğrencileri Buse Dayı'yla geçirdikleri her anın değerli olduğunu aktararak, "Gülüşün, enerjin ve güzelliklerin hep hafızamızda olacak. Şimdi bir arada olmasak da kalbimizde hep bizimle olacaksın. Huzur içinde uyu, seni unutmayacağız." ifadelerini kullandı. ALA DORA TÜRKMEN ANISINA TÖREN Yangında hayatını kaybeden SEV Amerikan Koleji 12. sınıf öğrencisi Ala Dora Türkmen için okulun bahçesinde tören yapıldı. Törenin ardından seminer salonunda öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla anma programı düzenlendi. Türkmen'in arkadaşları, okulun girişine konulan fotoğrafın bulunduğu yere karanfil bıraktı. ARKADAŞLARI MİNA İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER Otel yangınında babası ve babaannesiyle yaşamını yitiren Tuzla Çağrıbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mina Akişli de, okul bahçesinde düzenlenen törende anıldı. Okul müdürü Avni Asil, yaptığı konuşmada, yangında vefat edenlerin acısını yaşadıklarını, öğrencileri Mina'nın yardımlaşmayı seven, derslerinde başarılı ve güler yüzlü bir öğrenci olduğunu, onun acısının yüreklerinde derin bir yara oluşturduğunu söyledi. REKLAM Öğrencilere her türlü desteği sunacaklarını belirten Asil, "Öğretmenlerimizin, rehberlik ve psikolojik danışmanlarımızın, başkanlığımızın hazırlamış olduğu psikodestek eylem planı kapsamında sizlere her türlü desteği sunacağız. Sizlerden ricam Mina'yı güzel hatırlamanız. Onun enerjisini, gözlerindeki ışıltıyı unutmamalıyız." dedi.

Kitap okumayı seven bir öğrenci olduğu için Mina Akişli'nin adını okuldaki kütüphaneye vereceklerini kaydeden Asil, "Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı. Törenin ardından, Akişli'nin sınıfında oturduğu sıraya fotoğrafı, anı defteri ve gül bırakıldı. Bu sırada öğrencinin bazı sınıf arkadaşları duygusal anlar yaşayıp ağladı. Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları'nda okuyan Dila İnal da okulunda törenle anıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İnal için başsağlığı dilekleri iletildi. Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu! Haberi Görüntüle