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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!

        Antalya'da, 80 yaşındaki Nezihe Bostan'ın torununa pişi yapmak için yanan ocaktaki tavada yağı unutup karşı binadaki oğlunun yanına gittiği dairede yangın çıktı. Binada oturanlar tahliye edilirken, site girişinin darlığı ve hatalı parklar nedeniyle adrese güçlükle ulaşan ekipler, 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:18
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        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1218 Sokak’taki 9 katlı apartmanının 8'inci katında oturan Nezihe Bostan (80), saat 11.00 sıralarında, torununa pişi yapmak için tavaya yağ koyup, ocağı yakarak aynı sitenin karşı binasında oturan oğlunun evine gitti.

        YAĞ PARLADI ALEVLER YÜKSELDİ

        DHA'daki habere göre bir süre sonra yağın parlaması sonucu dairede yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı görenler, durumu Nezihe Bostan'a ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İTFAİYE GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ

        Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi site girişinin darlığı ve hatalı parklar nedeniyle zorluk yaşadı. Polis, araç sahiplerine ulaşmaya çalışırken, itfaiye ekibi zor da olsa araçlarını yangına müdahale edecek noktaya getirebildi.

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        BİNA SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

        Yangın sırasında binada oturanlar, panik içerisinde dışarı çıktı. Bası kişilerin cep telefonuyla yangını görüntülemeye çalıştıkları görüldü.

        KOMŞULARI DESTEK OLDU

        Yangını haber alarak evinin olduğu yere gelen Nezihe Bostan'a komşuları destek oldu. Büyük üzüntü yaşadığı görülen Bostan'ı komşuları güvenli bir noktaya götürüp oturtarak ellerini tutup teselli etti.

        BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

        Gelen sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı ambulansa alınan Nezihe Bostan müdahalenin ardından tekrar komşularının yanına gitti.

        İtfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında evde zarar oluştu.

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        #Antalya
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