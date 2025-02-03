Kyle Walker-Peters için son tur!
Sağ bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Kyle Walker-Peters için bir görüşme daha yapacak. Sarı-kırmızılılar Jackson Tchatchoua ve Kieran Trippier'le de ilgileniyor.
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Galatasaray transferde gaza basmış durumda. Stoper dışında sağ bek için de girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılıların ilk hedefi halen Kyle Walker-Peters.
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Southampton’la masaya oturan Galatasaray bonuslarla birlikte 6 milyon Euro’ya kadar çıkmıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun önceliği ise İngiltere’de kalmak.
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İngiltere pazarında karşılığı yüksek olan Walker-Peters sezonu kulübünde tamamlama fikrine sıcak bakıyor.
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Galatasaray öncelik olan İngiliz oyuncuyu ikna etmek için bugün son bir görüşme daha yapacak.
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Walker-Peters’ın alternatifi ise Jackson Tchatchoua. Hellas Verona 23 yaşındaki sağ bek için çift haneli bonservis bedeli talep ediyor.
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Galatasaray ise bu oyuncu için 5 milyonu gözden çıkarmış durumda. Tchatchoua’nın durumu, Walker-Peters’a göre şekillenecek.
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Sarı-kırmızılıların diğer alternatifi Newcastle United’ın tecrübeli oyuncusu Kieran Trippier. İngiliz futbolcu menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerildi.
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Newcastle United’ın menajeri Eddie Howe ise tecrübeli sağ bekin ayrılmasına sıcak bakmıyor.