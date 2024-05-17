6. İYİ BİR EBEVEYN OLAMAMAKTAN ENDİŞELENMEK

Ebeveynlik konusunda endişelenmek; bebekleri hasta, prematüre veya özel ihtiyaçlarla doğan ebeveynler arasında daha yaygındır. Ancak sizin durumunuz bu değilse, o zaman ebeveyn olarak kendinizle ilgili sürekli şüpheleriniz olması başka bir anlama gelebilir bu yüzden bir psikologtan yardım almanız iyi olabilir.