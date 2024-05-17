Mutlu başlangıçlarda gizlenen engel: Yeni annelerde olan doğum sonrası depresyonun 8 belirtisi!
Bir bebeğin doğumu; heyecan ve neşeden, korku ve kaygıya kadar çeşitli güçlü duyguları başlatabilir. Ama aynı zamanda beklemeyeceğiniz bir duruma yol açabilir: depresyon. Peki, doğum sonrası depresyonun belirtileri nelerdir? İşte, sizin için doğum sonrası depresyonun 8 belirtisi!
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Yeni annelerin çoğu, doğumdan sonra genellikle ağlama nöbetleri, kaygı ve uyku güçlüğünü içeren doğum sonrası "bebek hüznü" yaşar. Bebek hüznü genellikle doğumdan sonraki ilk 2 gün içinde başlar ve 2 haftaya kadar sürebilir. Ancak bazı yeni anneler, doğum sonrası depresyon olarak bilinen daha şiddetli, uzun süreli bir depresyon biçimini yaşarlar. Haberimizde hamilelik sırasında başlayıp doğumdan sonra da devam eden doğum sonrası (postpartum) depresyonun belirtilerini derledik. İşte, detaylar...
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1. DOĞUMDAN SONRA RUH HALİNİN KÖTÜLEŞMESİ
Bebeğin doğumuyla beraber olan ilk 2 haftada ruh halinde bir mutsuzluk olması yaygındır. Ancak normalde bu 2 haftadan sonra kendinizi daha iyi hissetmelisiniz. Yani haftalar sonra hâlâ üzgünseniz, sürekli ağlıyorsanız, hatta umutsuzsanız ve olumsuz duygularınız güçleniyorsa bu, doğumdan sonra depresyon yaşadığınızı gösterebilir.
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2. SÜREKLİ ÜZÜNTÜ YA DA SUÇLULUK HİSSETMEK
Bazı ebeveynler zaman zaman kendilerini üzgün hissedebilirler. Ancak sık sık ağlama krizleri yaşıyorsanız veya ebeveyn olmaktan sık sık mutsuz hissediyorsanız ve ebeveyn olarak sıklıkla "kendinizi beğenmiyorsanız" bunlar doğum sonrası depresyonun ilk belirtileri arasında olabilir.
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3. HOŞUNUZA GİDEN AKTİVİTELERE OLAN İLGİYİ KAYBETMEK
Hamile kalmadan ve bebeğinizi doğurmadan önce yaptığınız belirli aktivitelere olan ilginizde bir değişiklik fark ederseniz, doğum sonrası depresyon yaşıyor olabilirsiniz. Ruh haliniz ve alışkanlıklarınızdaki değişiklikler hakkında doktorunuzla konuşmanız daha iyi olabilir.
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4. KARAR VERMEDE VE ODAKLANMADA GÜÇLÜK YAŞAMAK
Belki de düzgün düşünemeyecek kadar yorgun olabilirsiniz. Yataktan çıkıp çıkmayacağınıza, duş alıp almayacağınıza, bebeğinizin bezini değiştirip değiştirmeyeceğinize veya onu yürüyüşe çıkarıp çıkarmayacağınıza karar veremiyorsanız yani gün içindeki aktivitelerinizi önceliklendiremiyor ve odaklanmada güçlük yaşıyorsanız bunlar doğum sonrası depresyonun belirtisi olabilir.
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5. HİÇ DİNLENEMEMEK VE UYUYAMAMAK
Yeni ebeveyn olduğunuzda uyku ve yemek yeme düzeninizin değişmesi doğaldır. Ancak çocuğunuz uyurken bile dinlenemiyorsanız veya siz sürekli uyuyorsanız bu muhtemelen yeni bir uyku düzeni değildir, depresyona giriyor olabileceğinizi gösteren bir işarettir.
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6. İYİ BİR EBEVEYN OLAMAMAKTAN ENDİŞELENMEK
Ebeveynlik konusunda endişelenmek; bebekleri hasta, prematüre veya özel ihtiyaçlarla doğan ebeveynler arasında daha yaygındır. Ancak sizin durumunuz bu değilse, o zaman ebeveyn olarak kendinizle ilgili sürekli şüpheleriniz olması başka bir anlama gelebilir bu yüzden bir psikologtan yardım almanız iyi olabilir.
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7. BEBEĞE OLAN İLGİYİ KAYBETMEK
Aktif hareketinizde bir değişiklik fark ederseniz yani bebeğinize olan ilginizde azalma varsa ya da bebeğinizi istemediğinizi düşünüyorsanız en kısa sürede doktorunuzla konuşmalısınız. Bu da, doğum sonrası depresyonun başka bir belirtisidir.
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8. KENDİNE YA DA BEBEĞE ZARAR VERMEYİ DÜŞÜNMEK
İntihar etme, kendinize veya bebeğinize zarar verme düşünceleri, doğum sonrası depresyonla ortaya çıkan nadir ve ciddi bir akıl hastalığı olan doğum sonrası psikozun ileri belirtileridir. Herhangi bir intihar düşünceniz varsa derhal doktorunuzu aramalısınız.
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NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİDİR?
Doğum sonrası depresyonu teşhis etmek için resmi bir test olmasa da, bebeğiniz doğduktan yaklaşık 3 hafta sonra doktora gittiğinizde depresyon taramasına girmek iyi bir seçenek olabilir. Bu taramayı kaçırdıysanız ve böyle bir probleminiz olduğundan şüpheleniyorsanız normal günlük görevleri yerine getirmede zorluk ve yukarıda belirtilen duygu durumları 2 haftadan uzun sürüyorsa bir doktora gitmenizde fayda olabilir.
Kaynak: Web MD, Health