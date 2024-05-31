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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeni aldığı motosiklet ölüm getirdi | Son dakika haberleri

        Yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

        Burdur'da kontrolden çıkan motosikletin şarampole uçtuğu kazada 19 yaşındaki Baki Erden hayatını kaybetti. Genç sürücünün motosikletini yeni aldığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:45 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:45
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        Yeni aldığı motosiklet ölüm getirdi
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        Burdur-Ağlasun kontrolden çıkan motosikletin şarampole uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti. Genç sürücünün motosikletini yeni aldığı öğrenildi.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur-Ağlasun yolu Çine köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni aldığı motosikletiyle yolda seyir halinde olan Baki Erden (19) motosikletinin gidon hakimiyetini kaybederek şarampole uçup ağaca çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Baki Erden ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Erden hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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