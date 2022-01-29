Resmi Gazete'ye göre Ak Parti kabinesinde dün gece yarısı yaşanan görev değişikliği vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevden affını kabul etti, Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ'ın atamasını gerçekleştirdi. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın biyografisi ve Ak Parti bünyesinde daha önce üstlendiği görevler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında merak edilen bilgiler...