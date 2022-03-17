Yener Çevik, eşi Safir ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Ünlü rapçi, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"EŞİMİN SAYESİNDE OLDU"

“Yıkıla Yıkıla” şarkısının Trabzonspor taraftarlarınca marş yapılması hakkında konuşan Çevik, "Eşimin sayesinde oldu. Şarkıyı çıkarmadan önce eşim hep böyle bir şey arzulamıştı. 'Bir şarkı çıkar da marş olsun' dedi. Öyle bir enerji verdi ve tuttu. Bunu ona borçluyum." ifadelerini kullandı.

Her maça çağırıldığını dile getiren Yener Çevik, Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istediğini belirtti.