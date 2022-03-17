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Yener Çevik: 85 kilo verdim

Önceki gün görüntülenen Yener Çevik, 85 kilo verdiğini açıkladı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü rapçi, "Ameliyatla değil. Karbonhidrat ve proteini kestim. Sebze ağırlıklı beslendim. Bir 30 kilo daha vereceğim" ifadelerini kullandı

17.03.2022 - 10:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Yener Çevik, eşi Safir ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Ünlü rapçi, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

    "EŞİMİN SAYESİNDE OLDU"

    “Yıkıla Yıkıla” şarkısının Trabzonspor taraftarlarınca marş yapılması hakkında konuşan Çevik, "Eşimin sayesinde oldu. Şarkıyı çıkarmadan önce eşim hep böyle bir şey arzulamıştı. 'Bir şarkı çıkar da marş olsun' dedi. Öyle bir enerji verdi ve tuttu. Bunu ona borçluyum." ifadelerini kullandı.

    Her maça çağırıldığını dile getiren Yener Çevik, Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istediğini belirtti.

  • "85 KİLO VERDİM"

    Verdiği kilolarla da dikkat çeken Çevik, "85 kilo verdim. Ameliyatla değil. Karbonhidrat ve proteini kestim. Sebze ağırlıklı beslendim. Bir 30 kilo daha vereceğim." açıklamasını yaptı.

  • "AYKIRIYIM"

    Öte yandan Çevik, daha önce katıldığı bir programda müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

    "Lise mezunuyum" diyen Yener Çevik, "Eşim beden eğitimi öğretmeni. İki kardeşiz. Abim normal insan, kimya öğretmeni... Her ailenin istediği bir çocuk. Ben de sorunlu bir çocuk değilim ama aykırıyım." ifadelerini kullanmıştı.

  • Hakkında bilinmeyenlerini anlatan rapçi, "Kenar mahalle insanıyız. Bit sorunu vardı bizim dönemlerde. Bize bulaşmasın diye patır patır kazıdık kafayı. Şimdi moda oldu." demişti.

  • "İŞSİZ KALINCA İSTANBUL'A GELDİM"

    Yaşadığı zorlukları kendisinde artıya çevirdiğini dile getiren Yener Çevik, "Benim için zorluklar öğretmenim. İşsiz kalınca İstanbul'a geldim. Doldurmadığım CV, bırakmadığım fabrika kalmadı. Evde tırnaklarımı yiyorum 'Ben niye başarılı olamıyorum?' diye. Çünkü iyi müzik yaptığımı biliyorum. Dedim ki; 'Savaş, savaş alanında kazanılır. Evde boş boş oturarak değil...' Burada da büyük bir savaş var." şeklinde konuşmuştu.

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