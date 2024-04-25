Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.799,82 %0,80
        DOLAR 32,5036 %-0,20
        EURO 34,9569 %0,30
        GRAM ALTIN 2.430,65 %0,31
        FAİZ 44,84 %-1,12
        GÜMÜŞ GRAM 28,61 %0,58
        BITCOIN 63.863,00 %-0,29
        GBP/TRY 40,7650 %0,37
        EUR/USD 1,0727 %0,26
        BRENT 87,96 %-0,07
        ÇEYREK ALTIN 3.974,14 %0,31
        Haberler Ekonomi Para Yen dolar karşısında 34 yılın dibinde - Para Haberleri

        Yen dolar karşısında 34 yılın dibinde

        Japonya'da hükümet, dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesine inen Japon yeni için, "uygun müdahaleye" hazır olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yen dolar karşısında 34 yılın dibinde
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Japon yeninin dolar karşısındaki gerileyişi, hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor.

        Dolar/yen paritesi dün dolar karşısında 1990'dan bu yana ilk kez "155" seviyesinin üzerini test ederken, şu sıralarda 155,74 ile son 34 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

        Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, meclis konuşmasında, hükümetin yendeki değer kaybı karşısında "uygun hamle yapılacağı" sinyali verdi.

        Bakan Suzuki, "Piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buna dayanarak uygun şekilde yanıt verme kararlılığımızda hiçbir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

        Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, döviz hareketlerinin ekonomik temelleri yansıtacak şekilde "istikrarlı olması gerektiğini" söyledi.

        Hayaşi "Aşırı dalgalanmaların arzu edilmediği görüşündeyiz. Hükümet piyasa gelişmelerini yakından izleyecek ve gerekli tüm adımları atacak." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Habertürk Anasayfa