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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Okan Buruk'la cazibe merkezi oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Okan Buruk'la cazibe merkezi oldu!

        Süper Lig'in son şampiyonu olan Galatasaray bu sezon da son beş haftaya en yakın rakibiyle arasına 4 puan fark koyarak girdi. Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü olarak veda etse de ses getiren maçlar oynayan sarı-kırmızılılar, hem Avrupa hem de lig performansıyla cazibe merkezi haline geldi! Sacha Boey'u rekor bedelle Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılıların birçok yıldızı hatta teknik direktörü, Avrupa devlerinin radarına girdi

        Giriş: 25.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:08
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        Cazibe merkezi Galatasaray!
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        2021-22 sezonunda tarihinin en kötü süreçlerinden birini geçiren Galatasaray geçen sezon Dursun Özbek - Erden Timur yönetiminde, Okan Buruk'un sevk ve idaresiyle ayağa kalkmayı başarmıştı.

        Geçen sezon kazanılan şampiyonlukla birlikte bu sene Şampiyonlar Ligi bileti elde eden sarı-kırmızılılar, cazibe merkezi haline geldi. Burak Elmas döneminde kadroya katılan birçok futbolcu, Okan Buruk öncesi ve sonrası olmak üzere büyük bir değişim yaşadı.

        BOEY REKOR BEDELLE YUVADAN UÇTU

        Galatasaray'ın Fransa A Milli Takım görmüş tecrübeli sağ bek Leo Dubois'yı kadrosuna katmasına rağmen sakatlık nedeniyle forma şansı bulan Sacha Boey geçen sezon üzerine geçirdiği formayı bir daha çıkarmadı ve kendini her gün geliştirerek devlerin radarına girdi.

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        Fransa U21 Milli Takımı'na da davet edilen genç sağ bek bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde devlere karşı gösterdiği performansla Arsenal, Manchester United ve Bayern Münih gibi kulüplerin dikkatini çekti; nihayetinde rekor bonservis bedeliyle Bavyera'nın yolunu tuttu.

        NELSSON KIYMETE BİNDİ

        Galatasaray'a 7 milyon Euro gibi yüklü bir bonservis bedeliyle transfer olan Victor Nelsson, geçen sezon Abdülkerim Bardakcı'yla yakaladığı uyumla sarı-kırmızılıları şampiyonluğa taşıyan isimlerden olmuştu. Kötü geçen sezonun ardından kafalarda soru işareti yaratan oyunculardan olan Danimarkalı savunmacı Okan Buruk'la birlikte bu imajı tamamen terse çevirdi.

        Bu yaz başında Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle kulübeye dönen ve sezona iyi başlamayan Nelsson, Kasım 2023 itibarıyla formayı kaptı; devamındaki süreçte ya Abdülkerim ya da Davinson Sanchez'i kulübeye hapsetti.

        Devre arasında gönderilme ihtimali bulunan 25 yaşındaki futbolcu değerini yeniden buldu ve Avrupa kulüplerinin de listesine girmeyi başardı.

        BARIŞ ALPER BASAMAKLARI ATLIYOR!

        Galatasaray'a Keçiörengücü'nden gelen, Fatih Terim döneminde iyi başlasa da devamında sakatlık yaşayan ve Domenec Torrent'in rezerv takıma gönderdiği Barış Alper Yılmaz da Okan Buruk'la sınıf atlayan futbolculardan oldu.

        Rezerv Lig'deyken kalabalık bir ekip ile anlaşan ve hemen hemen her gün titiz bir plan dahilinde sıkı çalışmalar yürüten genç futbolcu, Okan Buruk yönetiminde de ilk dönemde ilk 11'de düzenli forma giyemezken bu sezon başka bir seviyeye çıktı.

        Daha önce Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın resmi teklif yaptığı Barış Alper'in gidişine Okan Buruk'tan vize çıkmazken 23 yaşındaki futbolcu deplasmandaki Pendikspor maçıyla birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

        Kariyerinde ilk kez sol bekte oynayan Barış Alper sezonun devamında nerede ihtiyaç olursa orada Buruk'un imdadına yetişirken sol forvette kendini buldu.

        Gaziantep FK müsabakasında kritik bir golle Galatasaray'a hayat öpücüğü veren Barış Alper, sonraki üç maçta da skora katkı sağlarken Alanyaspor deplasmanında ise yıldızlaşan isim oldu.

        Sol kenarda Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha gibi yıldızlara rağmen formayı kapan 23 yaşındaki yıldız Eintracht Frankfurt ve Aston Villa'yı peşine taktı.

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