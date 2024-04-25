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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor? Faiz kararı için geri sayım - Para Haberleri

        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?

        Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Geçen ayki sürpriz faiz artırımının ardından bugün politika faizinin sabit bırakılması bekleniyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:27
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        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
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        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün faiz kararını açıklayacak. PPK son olarak sabit tutacağına yönelik beklentiye karşın geçen ay sürpriz bir şekilde 500 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Böylece politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti.

        ANKETLER NE DİYOR?

        Bugün de piyasalarda ağırlıklı olarak PPK'nın faizi sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın 16 ekonomistle gerçekleştirdiği beklenti anketinde Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.

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        BloombergHT'nin anketine katılan 27 kurumun medyan beklentisi de politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması yönünde oldu. Faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 55 seviyesi, en düşük tahmin ise yüzde 50 seviyesine işaret etti.

        "LİRANIN CAZİBESİ ARTABİLİR"

        PPK toplantısına yönelik değerlendirmede bulunan Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da yaptığı açıklamadaki "En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadelerini anımsatan Drimal, yılın ikinci çeyreğinde liranın cazibesinin artabileceğini kaydetti.

        "BEKLE-GÖR MODU"

        Geçen ayki faiz arıtırmını doğru bir şekilde öngören Deutsche Bank da bugün faizin sabit bırakılmasını bekliyor. Bankanın Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejisti Christian Wietoska tarafından hazırlanan notta Nisan toplantısında TCMB'nin faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı öngörüldü. Notta yerel seçimler öncesinde Mart ayı toplantısında 500 baz puanlık sürpriz bir faiz artırımına giden TCMB'nin sıkılaştırıcı önlemlerin dirençli iç talep, enflasyon göstergelerindeki yüksek seviyeler ve çıpalanmamış enflasyon beklentileri üzerindeki etkisini yeniden değerlendirmek için muhtemelen bekle-gör modunda olacağı belirtildi.

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