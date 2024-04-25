Yunanistan'da gündem Samet Akaydin! "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi play-off'unda AEK'ya deplasmanda 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Yeşil Yoncalar'da Samet Akaydin, ikinci golde yaptığı hatayla maça damgasını vururken, Yunan basını milli futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
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Yunanistan Süper Ligi play-off'unda Panathinaikos, deplasmanda AEK'ya 3-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı. Fatih Terim'in çalıştırdığı Yeşil Yoncalar'da Samet Akaydin, yaptığı hatayla maça damga vurdu.
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Yaptığı büyük hatayla takımına ikinci golü yediren milli futbolcuyu Yunanistan basını, manşetlere taşıdı. İşte yapılan yorumlar...
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SDNA:
"Fatih Terim, Samet Akaydin'in hatasıyla çıldırdı"
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In Sports:
"Trajik hata!"
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Newspao:
"Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
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Sport24:
"Samet Akaydin'in feci hatası AEK'nın farkı 2'ye çıkarmasına sebep oldu"
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Newsit:
"Ezequiel Ponce'ye golü hediye etti"
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Sportdog:
"Ölümcül hata"
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Enwsi:
"Samet Akaydin'in çocukça hatası Panathinaikos'u 2-0 geri düşürdü"
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Gazzetta:
"Samet Akaydin'in trajik hatası"
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FENERBAHÇE'DE DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI
Samet Akaydin, benzer bir hatayı Fenerbahçe forması giydiği dönemde de yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin 2022-2023 sezonunda 19 Nisan 2023 tarihinde Başakşehir'i 2-1 yendiği maçta kalecisine geri pas vermek isteyen Samet'in vuruşu kısa düşmüş, araya giren Aleksic topu filelerle buluşturarak Başakşehir'i 1-0 öne geçirmişti.