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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Yunanistan'da gündem Samet Akaydin! "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı" - Futbol Haberleri

        Yunanistan'da gündem Samet Akaydin! "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"

        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi play-off'unda AEK'ya deplasmanda 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Yeşil Yoncalar'da Samet Akaydin, ikinci golde yaptığı hatayla maça damgasını vururken, Yunan basını milli futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:07
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        • 1

          Yunanistan Süper Ligi play-off'unda Panathinaikos, deplasmanda AEK'ya 3-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı. Fatih Terim'in çalıştırdığı Yeşil Yoncalar'da Samet Akaydin, yaptığı hatayla maça damga vurdu.

        • 2

          Yaptığı büyük hatayla takımına ikinci golü yediren milli futbolcuyu Yunanistan basını, manşetlere taşıdı. İşte yapılan yorumlar...

        • 3

          SDNA:

          "Fatih Terim, Samet Akaydin'in hatasıyla çıldırdı"

        • 4

          In Sports:

          "Trajik hata!"

        • 5

          Newspao:

          "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"

        • 6

          Sport24:

          "Samet Akaydin'in feci hatası AEK'nın farkı 2'ye çıkarmasına sebep oldu"

        • 7

          Newsit:

          "Ezequiel Ponce'ye golü hediye etti"

        • 8

          Sportdog:

          "Ölümcül hata"

        • 9

          Enwsi:

          "Samet Akaydin'in çocukça hatası Panathinaikos'u 2-0 geri düşürdü"

        • 10

          Gazzetta:

          "Samet Akaydin'in trajik hatası"

        • 11

          FENERBAHÇE'DE DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI

          Samet Akaydin, benzer bir hatayı Fenerbahçe forması giydiği dönemde de yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin 2022-2023 sezonunda 19 Nisan 2023 tarihinde Başakşehir'i 2-1 yendiği maçta kalecisine geri pas vermek isteyen Samet'in vuruşu kısa düşmüş, araya giren Aleksic topu filelerle buluşturarak Başakşehir'i 1-0 öne geçirmişti.

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