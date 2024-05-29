Yemen: Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası açıklarında Hint gemisi battı
Yemenli yetkililer, bir Hint gemisinin Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası açıklarında battığını, olayda 9 kişiden oluşan mürettebatan birinin kaybolduğunu, 8'inin kurtarıldığını duyurdu.
Yemenli yetkililer, bir Hint gemisinin Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası açıklarında battığını duyurdu. Olayda 9 kişiden oluşan mürettebattan birinin kaybolduğu, 8'inin kurtarıldığı bildirildi.
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Sokotra'daki Sahil Güvenlik Kuvvetleri Müdürü Said el-Asmehi, 600 ton çimento taşıyan bir Hint gemisinin Sokotra'nın 30 mil açıklarında battığını açıkladı.
Asmehi, Sokotra'daki yerel yetkililerin, geminin battığı yere bir tekne gönderdiğini ve gemideki 9 mürettebattan 8'inin kurtarıldığını, 1'inin ise kaybolduğunu ifade etti.
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