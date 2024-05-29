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        Haberler Dünya Yemen: Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası açıklarında Hint gemisi battı

        Yemen: Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası açıklarında Hint gemisi battı

        Yemenli yetkililer, bir Hint gemisinin Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası açıklarında battığını, olayda 9 kişiden oluşan mürettebatan birinin kaybolduğunu, 8'inin kurtarıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:24 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:24
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        Hint Okyanusu'nda Hint gemisi battı
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        Yemenli yetkililer, bir Hint gemisinin Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası açıklarında battığını duyurdu. Olayda 9 kişiden oluşan mürettebattan birinin kaybolduğu, 8'inin kurtarıldığı bildirildi.

        Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Sokotra'daki Sahil Güvenlik Kuvvetleri Müdürü Said el-Asmehi, 600 ton çimento taşıyan bir Hint gemisinin Sokotra'nın 30 mil açıklarında battığını açıkladı.

        Asmehi, Sokotra'daki yerel yetkililerin, geminin battığı yere bir tekne gönderdiğini ve gemideki 9 mürettebattan 8'inin kurtarıldığını, 1'inin ise kaybolduğunu ifade etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #YEMEN
        #Hint Okyanusu
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