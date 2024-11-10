Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Yemen'de askeri kampa saldırı: 2 Suudi Arabistan askeri öldü | Dış Haberler

        Yemen'de askeri kampa saldırı: 2 Suudi Arabistan askeri öldü

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in doğusundaki Hadramut ilinin Seyun kentinde bulunan askeri kampa düzenlenen saldırıda 2 Suudi Arabistanlı askerin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 02:31 Güncelleme: 10.11.2024 - 02:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemen'de askeri kampa saldırı: 2 Suudi Arabistan askeri öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonu ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Türki el-Maliki, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

        Maliki, Hadramut'a bağlı Seyun kentinde Arap Koalisyonu'na ait bir askeri kampa düzenlenen saldırıda Suudi Arabistanlı bir subay ve bir astsubayın hayatını kaybettiğini, bir subayın da yaralandığını ifade etti.

        AA'nın haberine göre, saldırının 8 Kasım'da meydana geldiğini belirten Maliki, saldırıyı Yemen Savunma Bakanlığından bir kişinin gerçekleştirdiğini aktardı.

        Maliki, ölenlerin cenazeleri ile yaralının Suudi Arabistan'a getirildiğini ifade etti.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığının altını çizen Maliki, Yemen Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde saldırganın yakalanması ve olayın sebeplerinin araştırılması için çalışacaklarını belirtti.

        Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

        İryani, "hain ve korkakça terör saldırısı" olarak nitelediği saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadığını belirtti.

        Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #suudi arabistan
        #YEMEN
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Narin cinayeti davasında ara karar açıklandı
        Narin cinayeti davasında ara karar açıklandı
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Habertürk Anasayfa