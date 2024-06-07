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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 7 Haziran 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 75 bin TL'yi kim kazandı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Haziran 2024 bu hafta Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, haftanın final gününde araştırılıyor. Tüm hafta boyunca hünerlerini sergileyen beş yarışmacıdan biri bugün 75 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları; Meryem, Yaşariye, Umut, Ulviye ve Alican arasından en yüksek puanı alarak birinci olacak isim merak ediliyor. İşte, 7 Haziran 2024 puan durumu ile "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularının cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:44
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        • 1

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan ismi öğrenmek için geri sayım sürüyor. Bugün son olarak haftanın finalinde Alican Bey'in evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 7 Haziran 2024 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı...

        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

          Yemekteyiz'de en çok puanı toplayan yarışmacı 75 Bin TL'nin sahibi olacak. Ancak haftanın birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal, haftanın finalinde ödülü kazanan ismi açıkladığında haberimiz güncellenecek.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU VE HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Meryem

          Yaşariye

          Umut

          Ulviye

          Alican

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