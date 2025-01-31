Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 31 Ocak Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı belli oldu mu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 31 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı belli oldu mu?

        Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yemek yarışmasında 5 yarışmacı, kendi günlerinde tezgah başına geçerek tüm hünerlerini sergiliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen programda, büyük ödülü kazanan yarışmacı son bölüm ardından merak konusu oluyor. 150 bin TL'yi kazanan yarışmacı için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 31 Ocak 2025 Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta için her gün TV8 ekranlarına gelen yemek yarışmasında bugün haftanın birincisi belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bugün de bir yarışmacı büyük ödülü almaya hak kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…

        • 2

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

          Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yemekteyiz birincisi Mehmet Bey 150 bin TL'nin sahibi oldu.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Nursena Karakuş

          Mehmet Sarıçam

          Zeynep Ulusoy

          Nurdan Şengür

          Selim Sayan

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Habertürk Anasayfa