Yemekteyiz kim kazandı? 31 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı belli oldu mu?
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yemek yarışmasında 5 yarışmacı, kendi günlerinde tezgah başına geçerek tüm hünerlerini sergiliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen programda, büyük ödülü kazanan yarışmacı son bölüm ardından merak konusu oluyor. 150 bin TL'yi kazanan yarışmacı için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 31 Ocak 2025 Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi!
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Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta için her gün TV8 ekranlarına gelen yemek yarışmasında bugün haftanın birincisi belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bugün de bir yarışmacı büyük ödülü almaya hak kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…
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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yemekteyiz birincisi Mehmet Bey 150 bin TL'nin sahibi oldu.
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Nursena Karakuş
Mehmet Sarıçam
Zeynep Ulusoy
Nurdan Şengür
Selim Sayan
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