Yemekteyiz kim kazandı? 17 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci kim?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali bugün TV8 ekranlarında yayınlanacak. 75 bin TL'lik Büyük ödülün sahibi olmak için iddialı yemekler yapan yarışmacılar en yüksek puanı almanın peşinde. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 17 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci kim?
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Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Programın izleyicileri için Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin kazandığına dair bilgiler merak ediliyor. Yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın oylarıyla belirlenen Yemekteyiz birincisi bu akşam belli oluyor. İşte 17 Mayıs 2024 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim...
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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz kazananı ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU
Gülpınar Yıldırım
Halit Batuhan Düzgün
Nadir Birgören
Hümeyra Geçgin
Duygu Duymaz
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GEÇEN HAFTA 10 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
5 yarışmacının performansını sergilediği 6-10 Mayıs Yemekteyiz haftası sona erdi. Sunucu Zuhal Topal bu haftanın birincisini açıkladı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Halil oldu ve 75 bin TL ödülü kazandı.
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