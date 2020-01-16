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Online yemek siparişi sitesi Yemeksepeti, 2019 yılında cirosunun yüzde 54 oranında büyüdüğünü ve 2020 yılında da yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme hedeflediğini duyurdu.

Yemeksepeti’nin 2019 yılındaki faaliyetleri ve gelecek planlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “2019 yılının başında 610 olan çalışan sayımız bugün 2 bin 800 kişiye ulaştı. 2020 sonunda ise yapacağımız 3 binden fazla işe alımla yaklaşık 6 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle çalışan sayımızda yaklaşık yüzde 125 oranında bir artış yaşanacak. Bugün, üye restoranlarımız sadece Yemeksepeti siparişleri için yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam ediyor” dedi.

69 ilde, 25 binin üzerinde üye restoran ve günde aldıkları ortalama 480 bin siparişle 14 milyon kullanıcısına hizmet verdiklerini belirten Aydın, “Bugün üye restoranlarımızın her biri günde en az 20 siparişi Yemeksepeti üzerinden alıyor” diye konuştu.

SEPET ORTALAMASI 33 TL

Nisan 2019’da hizmete sundukları online market siparişi uygulaması Banabi ile bugün 8 şehirde 2 bin 400’ün üzerindeki ürünü yaklaşık 15 dakika içinde kullanıcılara ulaştırdıklarını ve Banabi’den en az 1 sipariş veren kullanıcı sayısının 400 bini bulduğunu söyleyen Nevzat Aydın, Banabi’nin 2020 sonunda 15 şehirde faaliyet göstereceğini ve bugün 52 olan depo sayısını da 3-4 katına çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Yemeksepeti’nde 33 TL olan ortalama sepet tutarının Banabi’de 36 TL olduğunu ifade eden Aydın, “Banabi üzerinden sabahın 5’inde HDMI kablo siparişi veren bile oluyor” dedi.

"DELIVERY HERO, 'ARTIRIN DİYOR..."

Nevzat Aydın, 2020’de bünyesinde faaliyet gösterdikleri Delivery Hero Grubu’nun Yemeksepeti ve Banabi’ye 80 milyon dolarlık yatırım yapacağının söyledi.

Düzenlenen indirim ve kampanyaların etkisiyle Yemeksepeti’ndeki sepet ortalamalarının büyüklüğünün Türkiye’deki gıda enflasyonunun yarısında kaldığını belirten Aydın, restoranlardan aldıkları komisyonlarla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Restoranların bölgesine ve şube sayısına göre komisyonu belirliyoruz. Tek şubesi için yüzde 12 olan bu oran şube sayısı ve bölgeye göre yüzde 3’lere kadar iniyor. Dünyada ise bu oranlar yüzde 16 ile yüzde 20 arasında. Dolayısıyla dünyaya göre daha elverişli şartlarda çalışıyoruz. Üstelik şimdi bir de yüzde 7.5’lik dijital hizmet vergisine tabiyiz. Şartlar bizim için de güllük gülistanlık değil. Hatta çatısı altında bulunduğumuz Delivery Hero bize ‘Bu komisyon oranlarını artırın’ diyor. Ama biz artırmayacağız.”