16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Online yemek siparişi sitesi Yemeksepeti, 2019 yılında cirosunun yüzde 54 oranında büyüdüğünü ve 2020 yılında da yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme hedeflediğini duyurdu.
Yemeksepeti’nin 2019 yılındaki faaliyetleri ve gelecek planlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “2019 yılının başında 610 olan çalışan sayımız bugün 2 bin 800 kişiye ulaştı. 2020 sonunda ise yapacağımız 3 binden fazla işe alımla yaklaşık 6 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle çalışan sayımızda yaklaşık yüzde 125 oranında bir artış yaşanacak. Bugün, üye restoranlarımız sadece Yemeksepeti siparişleri için yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam ediyor” dedi.
69 ilde, 25 binin üzerinde üye restoran ve günde aldıkları ortalama 480 bin siparişle 14 milyon kullanıcısına hizmet verdiklerini belirten Aydın, “Bugün üye restoranlarımızın her biri günde en az 20 siparişi Yemeksepeti üzerinden alıyor” diye konuştu.
SEPET ORTALAMASI 33 TL
Nisan 2019’da hizmete sundukları online market siparişi uygulaması Banabi ile bugün 8 şehirde 2 bin 400’ün üzerindeki ürünü yaklaşık 15 dakika içinde kullanıcılara ulaştırdıklarını ve Banabi’den en az 1 sipariş veren kullanıcı sayısının 400 bini bulduğunu söyleyen Nevzat Aydın, Banabi’nin 2020 sonunda 15 şehirde faaliyet göstereceğini ve bugün 52 olan depo sayısını da 3-4 katına çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.
Yemeksepeti’nde 33 TL olan ortalama sepet tutarının Banabi’de 36 TL olduğunu ifade eden Aydın, “Banabi üzerinden sabahın 5’inde HDMI kablo siparişi veren bile oluyor” dedi.
"DELIVERY HERO, 'ARTIRIN DİYOR..."
Nevzat Aydın, 2020’de bünyesinde faaliyet gösterdikleri Delivery Hero Grubu’nun Yemeksepeti ve Banabi’ye 80 milyon dolarlık yatırım yapacağının söyledi.
Düzenlenen indirim ve kampanyaların etkisiyle Yemeksepeti’ndeki sepet ortalamalarının büyüklüğünün Türkiye’deki gıda enflasyonunun yarısında kaldığını belirten Aydın, restoranlardan aldıkları komisyonlarla ilgili olarak ise şunları söyledi:
“Restoranların bölgesine ve şube sayısına göre komisyonu belirliyoruz. Tek şubesi için yüzde 12 olan bu oran şube sayısı ve bölgeye göre yüzde 3’lere kadar iniyor. Dünyada ise bu oranlar yüzde 16 ile yüzde 20 arasında. Dolayısıyla dünyaya göre daha elverişli şartlarda çalışıyoruz. Üstelik şimdi bir de yüzde 7.5’lik dijital hizmet vergisine tabiyiz. Şartlar bizim için de güllük gülistanlık değil. Hatta çatısı altında bulunduğumuz Delivery Hero bize ‘Bu komisyon oranlarını artırın’ diyor. Ama biz artırmayacağız.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!