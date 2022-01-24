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Yemeksepeti, Banabi, İstegelsin, Trendyol Yemek ve Getir çalışıyor mu, bugün açık mı? Online yemek siparişleri bugün çalışmıyor mu ve neden?

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Valilik tarafından bir sonraki emre kadar motorsiklet, motokurye ve elektrikli scooter kullanımı yasaklandı. Yemek ve market siparişi vermek isteyen vatandaşlar ise "Yemeksepeti, Banabi, İstegelsin, Trendyol Yemek ve Getir çalışıyor mu, bugün açık mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki Online yemek siparişleri bugün çalışmıyor mu ve neden? İşte cevabı...

24.01.2022 - 19:30 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • İstanbul'da olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motokuryeler, motosikletliler ve elektrikli scooter kullananlar için alınan tedbir kararını Twitter hesabından duyurdu. 

    Çalışanların güvenliğini sağlamak ve zorlu hava koşullarında yaşanabilecek hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak için yeni bir açıklama yapılana kadar, bu kararın geçerli olduğunu açıklandı. Peki Yemeksepeti, Banabi, İstegelsin, Trendyol Yemek ve Getir çalışıyor mu, bugün açık mı? Online yemek siparişleri bugün çalışmıyor mu ve neden? İşte haberin detayları...

  • GETİR ÇALIŞIYOR MU? İŞTE AÇIKLAMA

    Getir, devam eden olumsuz hava koşulları sebebi ile açıklama yaptı ve motorlu araçlarla kurye hizmeti veremeyeceklerini, bu sebeple de sipariş alımını durdurduklarını duyurdu. İşte, Getir'in açıklaması:

    "Bu gece İstanbul'da 22:00 itibariyle motorlarımızla, 22:50 itibariyle binek araçlarımızla Getir'den sipariş alımını durdurduk. O an serviste olan motosiklet ve araçlarımızın depolara dönmeleri ile faaliyetimize bu akşam için ara veriyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

  • YEMEK SEPETİ VE BANABİ ÇALIŞIYOR MU? İŞTE AÇIKLAMA

    Yemeksepeti, olumsuz hava koşulları sebebi ile açıklama yaptı ve sipariş alımını durdurduklarını duyurdu:

     

    "Yemeksepeti restoranları, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle saha ekipleri bulundukları bölgenin şartlarını yakından takip ederek olumsuz hava koşullarının oluşması durumunda bölge bazlı sipariş alımına ara verebilmektedir. Sahadaki çalışanlarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı olacağına yönelik yapılan Meteoroloji tahminleri doğrultusunda, bölgenizde zaman zaman ara verilebilecek hizmetimiz için şimdiden anlayışınızı rica ederiz."

  • TRENDYOL MARKET ÇALIŞIYOR MU?

    Trendyol Hızlı Market'ten yapılan açıklamada ise "olumsuz hava koşulları nedeniyle randevulu teslimatlarımızda gecikme yaşanabilir" ifadeleri kullanıldı.

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