GETİR ÇALIŞIYOR MU? İŞTE AÇIKLAMA

Getir, devam eden olumsuz hava koşulları sebebi ile açıklama yaptı ve motorlu araçlarla kurye hizmeti veremeyeceklerini, bu sebeple de sipariş alımını durdurduklarını duyurdu. İşte, Getir'in açıklaması:

"Bu gece İstanbul'da 22:00 itibariyle motorlarımızla, 22:50 itibariyle binek araçlarımızla Getir'den sipariş alımını durdurduk. O an serviste olan motosiklet ve araçlarımızın depolara dönmeleri ile faaliyetimize bu akşam için ara veriyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."