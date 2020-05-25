Koronavirüs salgını ve salgına karşı alınan tedbirler her sektörü etkilese de dünya genelinde en sert gelir ve istihdam kaybı yeme-içme sektöründe yaşandı.
Türkiye'de sağlanan kısa çalışma ödeneği gibi destekler sektörde toplu işten çıkarmaları şimdilik engellese de bu desteklerin sonsuza kadar sürmeyecek olması ve 'yeni normalle' beraber cirolarda beklenen muhtemel kayıplar sektörün geleceğine dair endişelerin artmasına yol açıyor.
ABD'de ise halihazırda yeme-içme ve eğlence sektörü tarihinin en karanlık günlerini yaşamaya başladı. ABD Ulusal Restoran Birliği'nin açıkladığı verilere göre ülkede koronavirüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde alınmaya başladığı mart ve nisan aylarında yeme-içme mekanları ve catering hizmeti veren şirketlerin toplam ciro kaybı 80 milyar dolara ulaştı.
35 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ
Birlik lokantalar açılsa bile alınacak tedbirlerin etkisiyle mekanların ciro kaybının sene sonuna kadar 240 milyar doları bulacağını öngörüyor. Koronavirüs salgınından önce Birlik 2020'de yeme-içme mekanlarının cirosunun 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 899 milyar dolara ulaşmasını beklediğini açıklamıştı. Nisan ayında yeme-içme mekanlarının elde ettiği 32.4 milyar dolarlık ciro enflasyona göre ayarlandığında son 35 yılın en düşük cirosu oldu.
6 MİLYON KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ
Yeme-içme sektörünün ekonomiye en büyük katkılarından birisi sağladığı istihdamdır. ABD Ulusal Restoran Birliği verilerine göre ülkede marttan bu yana yeme-içme mekanlarındaki istihdam kaybı 6 milyona ulaştı. ABD'de perakendede 2.2 milyon, imalat sektöründe ise 1.4 milyon kişinin işini kaybettiği göz önünde bulundurulduğunda yeme-içme sektörünün koronavirüsten ne boyutta etkilendiği daha net anlaşılıyor.
Son kayıplarla beraber yeme-içme mekanlarında istihdam edilenlerin sayısı 6.4 milyona geriledi. Bu 1989'dan bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.
SEZONLUK İSTİHDAM SIFIRLANACAK
Yeme-içme mekanları Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de yaz döneminde sezonluk istihdam sağlıyor. Birlik verilerine göre son 3 yılda sektörün mayıs-ağustos döneminde sağladığı sezonluk istihdam yıllık ortalama 510 bin oldu. Bu sene doğal olarak bu rakamın neredeyse sıfırlanması bekleniyor.
Özetle ABD'de açıklanan ve aslında dünyanın geri kalanı için de gösterge kabul edilebilecek bu veriler normalleşme sürecine girilse bile yeme-içme sektörünün ağır sancılar çekmeye devam edeceğini ortaya koyuyor.
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