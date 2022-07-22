'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Yedi Emin, düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine beklenmedik bir karar alarak emniyete teslim oldu ve Ankara'daki mafya çetelerinin çökertilmesine yardım etti. Bunun karşılığında Yedi Emin tanık koruma programına alınarak kayıtlara ölü olarak geçti ve o günden sonra hayatına Sadi Payaslı olarak devam etmeye başladı. Sadi Payaslı'nın İstanbul'da bir coğrafya öğretmeni olarak başlayacağı yeni hayatında ona eşlik etmesi için Songül Komiser görevlendirildi. Payaslı, Karabayır Lisesi'nin artık yeni coğrafya öğretmeniydi. Karabayır Lisesi'ne adım atan tek kişi ise Sadi Payaslı değildi. Islahevinden Adalet Bakanlığı'nın pilot okul uygulamasıyla çıkan Can, Melek, Zülfikar, Mert ve Aylin de bu lisede eğitim görecekti. Bu beş gencin hepsi kader kurbanı olduğu için içeri girmiş gençlerdi. Karabayır Lisesi'nde belaya bulaşmadan eğitimlerine devam etmek zorunda olan bu beş gencin yaşayacakları şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor. Okulun belalı öğrencisi Araz ve arkadaşları; Mert, Melek, Zülfikar, Aylin ve Can için zorlu bir sınav olacağının ilk sinyallerini verdi. Finalde öğrencileriyle tanışan Sadi Payaslı'nın Araz ile yaşadığı nefes kesen anlar ise bölüme damgasını vurdu.
İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 2. Bölüm 1. Tanıtımı;
Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle 28 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.
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