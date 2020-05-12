Bu bileşenlerden merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan ve sonradan mahalle statüsüne geçen, turizm sezonunda yoğunlukla cumartesi ve pazar olmak üzere haftada yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan Cumalıkızık, Kovid-19 salgınından dolayı iki aydır sessizliğe büründü.