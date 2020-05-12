Bursa'da bulunan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisinin bozulmadan bugüne taşındığı Cumalıkızık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessiz günler yaşıyor.
AA'nın haberine göre UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014'te alınan Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık olmak üzere 6 bileşenden oluşuyor.
Bu bileşenlerden merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan ve sonradan mahalle statüsüne geçen, turizm sezonunda yoğunlukla cumartesi ve pazar olmak üzere haftada yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan Cumalıkızık, Kovid-19 salgınından dolayı iki aydır sessizliğe büründü.
Erken Osmanlı döneminde vakıf köyü olarak kurulan, külliyelerin ve ilk başkentin inşası için gelir sağlanan Cumalıkızık, geleneksel taş döşeli sokak dokusu, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri ve anıtsal yapılarıyla, Osmanlı yaşam tarzını anlatan en iyi örnekler arasında yer alıyor.
Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan, 270 tarihi evin yanı sıra yürüyüş yolları ve müzenin bulunduğu mahallede özellikle kadınların işlettiği 60 yeme-içme mekanı ile 150'ye yakın hediyelik ürün tezgahı, Kovid-19 nedeniyle kapatıldı.
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