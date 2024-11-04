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        Haberler Bilgi Yaşam YDUS sınavı başvuruları için son gün! YDUS 2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        YDUS sınavı başvuruları için son gün! YDUS 2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDUS sınavı başvuruları için son güne gelindi. Adaylar başvurularına 25 Ekim'de başladı. Henüz başvurusunu tamamlamayanlar YDUS başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki YDUS 2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 09:56 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:56
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        • 1

          2024 YDUS/2 başvuruları sona eriyor. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden veya mobil uygulama ile gerçekleştirebilirler. İşte YDUS başvuru işlemleri

        • 2

          YDUS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!

          2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 2. Dönem), 15 Aralık 2024 tarihinde uygulanacaktır.

          Sınava başvurular, 25 Ekim-4 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

          Adaylar, başvurularını 25 Ekim 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

        • 3

          Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 2. Dönem) Başvuru Kılavuzu

        • 4

          YDUS/2 BAŞVURUSU İÇİN ADIMLAR

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, YDUS başvuruları 4 Kasım 2024 tarihine kadar sürecek. Başvuru yapacak adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden veya ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve aynı zamanda ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

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