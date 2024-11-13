Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YDUS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 ÖSYM AİS: YDUS 2. dönem sınavı geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        YDUS geç başvuru ekranı 2024: YDUS 2. dönem sınavı geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        ÖSYM takvimine göre, Tıpta Yan Dal Uzamanlık Eğitim Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem, 15 Aralık'ta yapılacak. İlk başvuru sürecini kaçıran adayların merakla beklediği YDUS geç başvuru tarihi için beklenen gün geldi. Takvime göre, YDUS 2. dönem sınavı geç başvuruları 13 Kasım Çarşamba günü alınacak. Peki Tıpta Yan Dal Uzamanlık Eğitim Giriş Sınavı YDUS 2. dönem sınavı geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 YDUS geç başvuru ekranı ve ücreti…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖSYM tarafından düzenlenen YDUS için oldukça kısa süre kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, YDUS geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Tıpta Yan Dal Uzamanlık Eğitim Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem geç başvuruları 13 Kasım tarihinde alınacak. Peki, 2024 YDUS 2. Dönem sınavı geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2024 YDUS geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        • 2

          2. DÖNEM YDUS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Tıpta Yan Dal Uzamanlık Eğitim Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem geç başvuru tarihi belli oldu.

          Takvime göre 2024 YDUS 2. Dönem sınavı geç başvuruları, 13 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar alınacak.

        • 3

          2024 YDUS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          2024 YDUS geç başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

          2024 YDUS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2. DÖNEM YDUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          YDUS başvuru ücreti 1725 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir.

          Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru gününde saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

          Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

        • 5

          YDUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

          ÖSYM takvimine göre Tıpta Yan Dal Uzamanlık Eğitim Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak.

          Çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi 80 dakika; açık uçlu soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi 60 dakika olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Habertürk Anasayfa