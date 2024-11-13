YDUS geç başvuru ekranı 2024: YDUS 2. dönem sınavı geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
ÖSYM takvimine göre, Tıpta Yan Dal Uzamanlık Eğitim Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem, 15 Aralık'ta yapılacak. İlk başvuru sürecini kaçıran adayların merakla beklediği YDUS geç başvuru tarihi için beklenen gün geldi. Takvime göre, YDUS 2. dönem sınavı geç başvuruları 13 Kasım Çarşamba günü alınacak. Peki Tıpta Yan Dal Uzamanlık Eğitim Giriş Sınavı YDUS 2. dönem sınavı geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 YDUS geç başvuru ekranı ve ücreti…
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ÖSYM tarafından düzenlenen YDUS için oldukça kısa süre kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, YDUS geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Tıpta Yan Dal Uzamanlık Eğitim Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem geç başvuruları 13 Kasım tarihinde alınacak. Peki, 2024 YDUS 2. Dönem sınavı geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2024 YDUS geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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2. DÖNEM YDUS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Tıpta Yan Dal Uzamanlık Eğitim Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem geç başvuru tarihi belli oldu.
Takvime göre 2024 YDUS 2. Dönem sınavı geç başvuruları, 13 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar alınacak.
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2024 YDUS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024 YDUS geç başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
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2. DÖNEM YDUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDUS başvuru ücreti 1725 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru gününde saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
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YDUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre Tıpta Yan Dal Uzamanlık Eğitim Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak.
Çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi 80 dakika; açık uçlu soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi 60 dakika olacak.