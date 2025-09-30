Habertürk
        YDS/2 başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2025 YDS/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) 16 Kasım'da yapılacak. YDS/2 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre, akademik kariyer hedefleyen, yabancı dil seviyesini belgelendirmek, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adayların heyecanla beklediği YDS başvuruları için süreç 30 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Peki YDS/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 YDS/2 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 11:36 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:36
          YDS/2 başvuru tarihleri 2025 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre, Türkiye'de yüksek lisans başvurularında, akademik unvan yükseltmelerinde ve çeşitli kamu görevlerinde yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları bugün başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. İşte, 2025 YDS/2 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

          2025 YDS/2 BAŞVURULARI BAŞLADI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuru tarihleri belli oldu.

          Takvime göre 2025 YDS/2 başvuruları, 30 Eylül Salı günü başladı ve 8 Ekim tarihinde sona erecek.

          Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak

          2025 YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

          Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

          2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          2025 YDS/2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

          2025 YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

          ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, YDS/2 başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi.

          Adaylar, sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.

          İşte sınav ücretinin yatırılacağı bankalar:

          • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Halkbank’ın ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

          • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Ziraat Bankası’nın sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

          • İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

          • Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)

          YDS/2 NE ZAMAN?

          Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

          2025 YDS/2; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacak.

          YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
