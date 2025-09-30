YDS/2 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile 2025 YDS/2 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) 16 Kasım'da yapılacak. YDS/2 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen, akademik kariyer hedefleyen veya yabancı dil seviyesini belgelendirmek isteyen adayların heyecanla beklediği YDS başvuruları için süreç 30 Eylül Salı bugün başlıyor. Peki YDS/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 YDS/2 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...
YDS/2 başvuru tarihleri 2025 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre, Türkiye'de yüksek lisans başvurularında, akademik unvan yükseltmelerinde ve çeşitli kamu görevlerinde yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları bugün başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 YDS/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, YDS/2 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2025 YDS/2 BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 YDS/2 başvuruları, 30 Eylül Salı günü başlayacak ve 8 Ekim tarihinde sona erecek. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.
Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak
2025 YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2025 YDS/2 başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
2025 YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS başvuru ücreti başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belli olacak.
YDS/2 NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
2025 YDS/2; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacak.
YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.
