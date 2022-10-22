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YDS saat kaçta, ne zaman başlayacak? 2022 ÖSYM YDS sınavı kaç dakika sürüyor?

YDS saat kaçta, ne zaman başlayacak? ÖSYM YDS sınavı kaç dakika sürüyor?

ÖSYM tarafından bu yıl 2. kez düzenlenecek olan Yabancı Dil Sınavı (YDS) için beklenen tarih geldi çattı. Yurt genelinde binlerce adayın katılım göstereceği zorlu sınav öncesi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, YDS saati, sınav süresi ve sınav giriş belgesine dair ayrıntılar...

Giriş: 22.10.2022 - 20:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl 2. kez düzenlenecek olan YDS için artık nefesler tutulmuş durumda. İşte, merakla araştırılan YDS 2 ile ilgili bilgiler...

  • 2022 YDS TAKVİMİ

    2022-YDS/2 sınavı 23 Ekim'de saat 10:15'te düzenlenecek.

    Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak.

  • YDS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

    Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

    Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri mümkün olmayacak. 

  • YDS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YDS 2 sonuçları ise 8 Kasım'da internet üzerinden duyurulacak.

  • YDS HAKKINDA

    Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

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