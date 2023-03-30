Düzenlenen basın toplantısı ile Türkiye'de satışına başlandığını açıkladığı Watch Ultimate modeli ile Huawei yeni bir döneme adım attığını da belirtiyor. Özellikle sağlık alanında, spor işlevlerinin yanı sıra EKG gelişmiş CE MDR sertifikalı EKG analizi, düzensiz kalp atış hızı bildirimi, damar sertliği riski için doğru tarama, tüm gün SpO2 izleme, tüm gece uyku takibi ve stres izleme özelliklerini de barındırıyor.

Saat kimi insan için yalnızca bir aksesuar, kimi insan için bir tamamlayıcı, kimi insan için spor takipçisi, kimi insan için ise hayatının bir parçası. Çinli üretici Huawei yeni serisinde bu farklı tipte kullanıcıların hepsini bir arada hedeflediğini açıklıyor. Spor özellikleri, derine dalış özellikleri, güçlü ve çizilmez yapısı, yeni yuvarlak hatlı tasarımı ile markanın modeli premium markaların tahtına göz dikti. Ancak fiyatı da premium markaları hedeflediğinin diğer bir göstergesi olarak göze çarpıyor...

"KAN ALMADAN ŞEKER ÖLÇÜMÜ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtlayan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Ülke Müdürü Allen Yao, "Sağlık konusunda önemli adımlar atıyoruz. Çin'de hastaneler ile yaptığımız anlaşma ile kullanıcıların verilerini takip edip onlara özel destekler veriyoruz. Türkiye'de de bunun için görüşmelerimiz sürüyor. Yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra kan almadan şeker ölçümü için de Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Gelecekte yeni modellerimizde ilk olarak bunu biz sunmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"YAZILIMSAL GELİŞTİRMELER TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Akıllı saat pazarında Türkiye'de %21'lik bir pay elde ettiklerini ve bunu geliştirerek lider konumda kalmak istediklerini de vurgulayan Yao, "Petal maps başta olmak üzere birçok yazılımsal geliştirmeyi Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Saatlerimizin software taraflarındaki global çözümlerini ve geliştirmelerini buradaki Ar-Ge merkezimizde yapıyoruz. Bu da Huawei Türkiye'nin gücünü ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

AKILLI SAAT SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Tanıtımı gerçekleştirilen yeni modelin akıllı saat sektöründe bir ilke sahip olduğu da açıklandı. Zirkonyum bazlı sıvı metal malzeme kasa ile üretildiği belirtilen modelin, paslanmaz çelikten 4,5 kat daha güçlü ve 2,5 kat daha sert bir yapıya sahip olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra Huawei Watch Ultimate'in suya dayanıklı 16 yapıya sahip patentli tasarımı ile aşırı derin deniz basıncına dayanabildiği de belirtiliyo. Saat, ISO 22810 suya dayanıklılık standardı ve EN13319 dalış ekipmanı standardı testlerinden başarıyla geçti ve 24 saat boyunca 110 metre derinliğe daldırılabiliyor.

"ÇOCUK TAKİP CİHAZI KVKK ONAYI BEKLENİYOR"

Türkiye pazarında merakla beklenen çocuk akıllı saatleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Allen Yao, "Çocuk takip cihazı için uzun bir süredir çalışmalar yürütüyoruz. Bunun kullanıcılar tarafından heyecanla beklendiğini biliyoruz ve bunun için aslında hazırız. Ancak çocukların kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili özel durumlar söz konusu. Bu verilerin ülke sınırları içinde kalması da ayrı bir konu. Bu sebeple KVKK onayı alabilecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yakın zamanda bunu da piyasaya sunmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.